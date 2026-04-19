Rubén Burgos: "Hemos hecho un mal partido, los porcentajes en ataque no son dignos de nosotras"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos se mostró muy contrariado por la pobre imagen ofrecida por su equipo ante el Durán Maquinaria Ensino:

"Hemos hecho un mal partido no sólo por el resultado, sino por las sensaciones yi el nivel de juego mostrado durante los 40 minutos. Aunque es cierto que en más de 30 minutos hemos tenido ventajas más o menos solventes, nuestro juego no ha sido adecuado. Ha faltado mentalidad sobre tod en el último cuarto en el que el Girona ha demostrado ese impulso extra que les caracteriza y que también demostraron en su cancha frente al Girona. No hemos sabido gestionar su defensa".

Burgos se mostró crítico con la actuación en ataque de su equipo: "Los porcentajes han sido muy malos, especialmente en el tiro libre, no han sido dignos de nosotras, tenemos que trabajar en todo ello, en mejorar la defensa, en el rebote, ellas han aprovechado muy bien su juego en transición".

Problemas con el rebote

Sobre la inoperancia del rebote taronja, Rubén Burgos resaltó un dato: "ellas han capturado 53 y nosotras 39, tenemos que trabajar en el día a día en corregir esos errores". "Su defensa colapsaba nuestro juego interior, y cuando teníamos lanzamientos liberados, nos ha costado mucho trabajo anotar. Ellas nos han ganado en energía, en el aspecto físico, no deberíamos dar esas facilidades. Tenemos que trabajar en el día a día para mejorar porque el Ensino es un rival muy probable en playoff".

Pensando en los playoff

Sobre cómo afrontará el equipo el último partido ante el Jairis antes de iniciar los playoff, Rubén Burgos ve otra posibilidad para seguir mejorando: "tenemos que trabajar cada semana pensando en el siguiente entrenamiento, trabajar con vídeos individuales para analizar las cosas que hay que corregir, y para ello tenemos que utilizar el partido ante el Jairis, tenemos que dar el cien por cien porque es lo que requiere esta competición.Venimos de ganar un título, la Copa, pero las sensaciones cambian muy deprisa".

Awa Fam

Burgos destacó que Awa Fam se había reincorporado al ritmo normal de entrenamientos con el equipo sin problemas tras su paso por el draft de la WNBA: "estamos muy contentos y orgullosos todos en el club de que tenga el reconocimiento que tiene, que sea un referente mundial. Es un orgullo para l'Alqueria del Basket. Desde el jueves está trabajando con normalidad con el equipo".

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Alicia Flórez

Sobre la base Alicia Flórez, cedida al Durán Maquinaria Ensino, resaltó: "Alicia está haciendo un temporadón, es una jugadora de la entidad y celebramos sus éxitos".