Panathinaikos o Mónaco, ¿quién será el primer rival en visitar al Valencia Basket en el Roig Arena para cuartos de Euroliga?

El Valencia Basket está a la espera. Y no es una espera cualquiera, ya que los de Pedro Martínez no sólo lograron ser cabezas de serie en los cuartos de rival de la Euroliga, sino que además terminaron segundos en la tabla de la liga regular. Sólo Olympiacos terminó por encima, con una victoria más.

Pues bien, este martes conocerá el nombre de su rival en los cuartos de final de la Euroliga, el primer equipo que pondrá a prueba el fortín del Roig Arena en una serie al mejor de cinco partidos que puede marcar una época. Los taronja, bien lo dijo un ex como Jasiel Rivero, son "candidatos a todo jugando diferente al resto de equipos".

Tras firmar una fase regular sobresaliente, el conjunto ‘taronja’ acabó segundo con un balance de élite que le garantiza el factor pista a favor en toda la eliminatoria. Una ventaja clave… pero nunca suficiente para evitar un cruce de máxima exigencia. Cualquier rival superviviente será más que digno.

Un ‘play-in’ de alto voltaje en Atenas

El rival saldrá del duelo a vida o muerte entre Panathinaikos y AS Mónaco, séptimo y octavo clasificados respectivamente, que se enfrentan en Atenas en el formato de ‘play-in’. El ganador accederá directamente a los cuartos y se medirá al Valencia Basket, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad por el último billete disponible y se medirá a Olympiacos. Se trata de un cruce con aroma de Final Four anticipada: dos proyectos potentes, con plantillas diseñadas para competir por el título y con dinámicas muy distintas a lo largo del curso.

Matt Costello y Josep Puerto, en pugna con Juancho Hernangómez en el último partido ante el Panathinaikos. / JM López

Todo un histórico como Panathinaikos tiene a su favor más allá de una buena plantilla, un ambientazo digno del mejor baloncesto europeo cuando se juega en su casa. A los helenos se les ganó en el Roig Arena por 102 a 84, mientras que en Grecia terminaron 79-89 favorables a los españoles. En caso de pasar los monegascos, los resultados contra el Valencia Basket fueron muy distintos, imponiéndose tanto en su casa como en el Roig Arena, lo que podría generar cierta incertidumbre de cara a los cruces.

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