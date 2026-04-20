Seattle Storm presenta su equipo para el 'training camp' con Awa Fam como gran atractivo
La todavía jugadora de Valencia Basket ser incorporará más tarde a su nueva disciplina porque primero debe terminar la temporada con el equipo taronja
Tras el draft de la WNBA en el que Awa Fam hizo historia siendo seleccionada en el pick número tres por Seattle Storm, los equipos de la liga femenina de baloncesto estadounidense ya ultiman todos los detalles de cara al periodo de preparación antes de comenzar una nueva temporada.
Tras la elección de rookies y la firma de nuevas jugadoras, ya sea con contrato garantizado o temporada, el próximo paso es el 'training camp' de verano en el que las jugadoras sin un contrato garantizado, como es el caso de Raquel Carrera con New York Liberty, tratarán de convencer al cuerpo técnico de que merecen un contrato garantizado dentro del equipo.
Ese no es el caso de Awa Fam, que fue seleccionada en el puesto tres del último draft por Seattle Storm y tiene asegurada su plaza en el equipo. Eso no le impide disputar el training camp, de hecho lo hará, aunque se incorporará a la disciplina más tarde que sus nuevas compañeras porque primero debe terminar la temporada con Valencia Basket, con el que aún puede ganar un último título, el de Liga F Endesa.
Sus nuevas compañeras
Seattle Storm confirmó el pasado domingo su roster de cara al mencionado 'training camp' y, por supuesto, el gran atractivo en el estado norteamericano es el de Awa Fam, su flamante pick del último draft. Eso sí, la propia franquicia informa que Awa Fam se incorporará más tarde que el resto de jugadoras.
El roster cuenta con 19 jugadoras, aunque solo 12 formarán parte de la plantilla final una vez empiece la temporada oficial. Awa Fam, con su contrato firmado, ya tiene garantizado un hueco en esa lista. El periodo de entrenamiento ya ha comenzado y el equipo ha publicado las primeras imágenes en sus redes sociales de las que serán las nuevas compañeras de Awa Fam una vez finalice la temporada con Valencia Basket.
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