El tercer mejor registro de su historia que igualó el Valencia Basket ante el Girona

El Valencia Basket logró una nueva victoria en la Liga Endesa el pasado domingo 19 de abril en la cancha del Bàsquet Girona. Un partido que se decidió a favor de los taronja por un ajustado 81-84, entre otros factores, por uno que tuvo un protagonismo especial: el rebote ofensivo. Tal es así que el conjunto taronja igualó su tercera mejor marca en este apartado de su historia. El Valencia Basket capturó 24 rechaces en canasta contraria. Antes, solo había llegado a tal cifra en tres ocasiones en toda su historia ACB. Lidera la Liga Endesa 25-26 en capturas totales, defensivas y ofensivas.

Según señala la página web de la ACB, el equipo de taronja había llegado, hasta hoy, llegado a 24 capturas ofensivas o más tres veces en toda su historia ACB. Esta es la cuarta ocasión arribando a semejante listón.

Mejores registros de rebotes ofensivos del Valencia Basket / ACB

Líderes absolutos en rebotes

El conjunto de Pedro Martínez es todo un especialista de los rebotes pues lidera la Liga Endesa 2025-26 en rebotes totales por partido (41,1), rebotes ofensivos (14,6) y también en rebotes defensivos (26,4). El rebote es una de las facetas en las que más incide Pedro Martínez, un arma que permite en el caso del ofensivo, disponer de más oportunidades de tiro y en el caso del defensivo, lanzar con rapidez el ataque, acelerar el ritmo y buscar cortas posesiones con tiros rápidos a canasta. Controlar el rebote ofensivo facilita que el Valencia Basket imponga su estilo de juego en la cancha.

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51 rebotes ante el Girona

Además de capturar 24 rebotes ofensivos frente al Bàsquet Girona, el Valencia Basket logró otros 27 rebotes defensivos sumando en total 51 rebotes, una de las cifras más altas de su historia. En tota la historia ACB del Valencia Basket, el equipo ha llegado a 51 rebotes totales o más en hasta nueve ocasiones. Tres de ellas fueron esta misma temporada y cinco entre esta y la anterior.