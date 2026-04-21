Cuándo y dónde ver el Panathinaikos-Mónaco que decide el rival de Valencia Basket en cuartos de final de Euroliga
El conjunto taronja ya espera en cuartos de final y este martes conocerá su rival en el último escollo antes de la 'final four'
Valencia Basket está a la espera. Y no es una espera cualquiera, ya que los de Pedro Martínez no sólo lograron ser cabezas de serie en los cuartos de rival de la Euroliga, sino que además terminaron segundos en la tabla de la liga regular. Sólo Olympiacos terminó por encima, con una victoria más.
Pues bien, este martes conocerá el nombre de su rival en los cuartos de final de la Euroliga, el primer equipo que pondrá a prueba el fortín del Roig Arena en una serie al mejor de cinco partidos que puede marcar una época.
Tras firmar una fase regular sobresaliente, el conjunto ‘taronja’ acabó segundo con un balance de élite que le garantiza el factor pista a favor en toda la eliminatoria. Una ventaja clave… pero nunca suficiente para evitar un cruce de máxima exigencia. Cualquier rival superviviente será más que digno.
Un ‘play-in’ de alto voltaje en Atenas
El rival saldrá del duelo a vida o muerte entre Panathinaikos y AS Mónaco, séptimo y octavo clasificados respectivamente, que se enfrentan en Atenas en el formato de ‘play-in’. El ganador accederá directamente a los cuartos y se medirá al Valencia Basket, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad por el último billete disponible y se medirá a Olympiacos. Se trata de un cruce con aroma de Final Four anticipada: dos proyectos potentes, con plantillas diseñadas para competir por el título y con dinámicas muy distintas a lo largo del curso.
¿Cuándo se disputa el Panathinaikos-Mónaco?
Este martes a partir de las 20:00 horas en el Telekom Center Athens arranca el partido entre Panathinaikos y Mónaco que decide el rival de Valencia Basket en cuartos de final de la Euroliga. Es un partido único, por lo que el gane sacará su billete directo para los playoffs.
¿Dónde ver el Panathinaikos-Mónaco?
El encuentro se podrá ver por el canal M+ Deportes (63), de la plataforma Movistar Plus+. Además, podrá seguir el encuentro a través de la web de SUPER con un directo que actualizará cada minuto.
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