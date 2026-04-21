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Panathinaikos BC - Monaco Basketball: el play in de la Euroliga, en vivo y en directo
Las últimas dos plazas para entrar en la lucha por el título de la Euroliga, donde el ganador se enfrentará al Valencia Basket. Sigue el partido del OAKA Arena entre el Panathinaikos y el Monaco Basketball en vivo.
Valencia Basket está a la espera. Y no es una espera cualquiera, ya que los de Pedro Martínez no sólo lograron ser cabezas de serie en los cuartos de rival de la Euroliga, sino que además terminaron segundos en la tabla de la liga regular. Sólo Olympiacos terminó por encima, con una victoria más.
Pues bien, este martes conocerá el nombre de su rival en los cuartos de final de la Euroliga, el primer equipo que pondrá a prueba el fortín del Roig Arena en una serie al mejor de cinco partidos que puede marcar una época.
Un ‘play-in’ de alto voltaje en Atenas
El rival saldrá del duelo a vida o muerte entre Panathinaikos y AS Mónaco, séptimo y octavo clasificados respectivamente, que se enfrentan en Atenas en el formato de ‘play-in’. El ganador accederá directamente a los cuartos y se medirá al Valencia Basket, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad por el último billete disponible y se medirá a Olympiacos. Se trata de un cruce con aroma de Final Four anticipada: dos proyectos potentes, con plantillas diseñadas para competir por el título y con dinámicas muy distintas a lo largo del curso.
¿Cuándo se disputa el Panathinaikos-Mónaco?
Este martes a partir de las 20:00 horas en el Telekom Center Athens arranca el partido entre Panathinaikos y Mónaco que decide el rival de Valencia Basket en cuartos de final de la Euroliga. Es un partido único, por lo que el gane sacará su billete directo para los playoffs.
El encuentro se podrá ver por el canal M+ Deportes (63), de la plataforma Movistar Plus+. Además, podrá seguir el encuentro a través de la web de SUPER con un directo que actualizará cada minuto.
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