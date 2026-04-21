Pedro Martínez, elegido mejor entrenador del año en Euroliga
El catalán se convierte en el primer técnico de la historia de Valencia Basket en hacerse con el galardón Alexander Gomelskiy
Se impone a Tomas Masiulis (Zalgiris Kaunas), Georgios Bartzokas (Olympiacos Piraeus) y Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe Beko Istanbul)
Una temporada como la de Valencia Basket merece reconocimientos y este martes se le ha concedido uno a Pedro Martínez. El técnico taronja ha sido galardonado con el trofeo Alexander Gomelskiy que reconoce al mejor entrenador del año de la Euroliga. La votación ha sido justa con el catalán, que tiene a Valencia Basket clasificado para los cuartos de final de Euroliga como cabeza de serie contando con el octavo presupuesto de plantilla más bajo de los 20 equipos de Euroliga.
Pedro Martínez se ha impuesto a Tomas Masiulis (Zalgiris Kaunas), Georgios Bartzokas (Olympiacos Piraeus) y al ganador del año pasado, el entrenador del Fenerbahçe Beko Istanbul Sarunas Jasikevicius, en una votación en la que participan los propios entrenadores de Euroliga.
El primero en la historia de Valencia Basket
Se trata de una nueva página que escribe Pedro Martínez en los libros de historia de Valencia Basket, y es que se ha convertido en el primero entrenador de la historia del club en hacerse con este galardón. Además, es el cuarto técnico español que lo logra después de Xavi Pascual (2009-10), Pablo Laso (2014-15 y 2017-18) y Chus Mateo (2023-24). En total, catorce entrenadores han sido distinguidos con este galardón desde su creación en la campaña 2004-05.
Segunda posición, cabezas de serie y a soñar
Valencia Basket ha firmado una temporada regular de Euroliga sobresaliente, finalizando en la segunda plaza y ganándose su condición de cabeza de serie hasta la 'final four' de Atenas. Ahora, al equipo solo le separa la ronda de cuartos de final para meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa, donde se podrá seguir soñando en grande en una 'final four' en la que todo puede pasar.
Valencia Basket conocerá esta noche a su rival en la eliminatoria de cuartos de final del Playoff al mejor de cinco partidos, que saldrá del partido de play-in que enfrenta al Panathinaikos AKTOR Athens y el AS Monaco en la pista del conjunto griego. En su segunda clasificación para el Playoff de la EuroLeague, Valencia Basket contará por primera vez con el factor cancha a favor, pudiendo contar con el calor del Roig Arena en los partidos del 28 de abril y el 30 de abril, ambos programados para las 20:45 horas, y en un hipotético quinto encuentro de la eliminatoria.
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