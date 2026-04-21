Valencia Basket se supera a sí mismo

Valencia Basket ya espera rival en los cuartos de final de la Euroliga después de firmar una fase regular histórica para el club taronja. Con un récord de 25 victorias y 13 derrotas, el equipo de Pedro Martínez acabó en la segunda posición, solo superado por Olympiacos, asegurándose así ser cabeza de serie. Panathinaikos y Mónaco se miden este martes en el play-in y el vencedor será el rival de Valencia Basket en el último obstáculo antes de la 'final four' de Atenas.

Aunque el objetivo del equipo ahora ya debe ser pensar en grande y alcanzar esas semifinales en Grecia, más todavía después de una primera fase tan ilusionante, la realidad es que el mérito del camino recorrido hasta el momento ya es enorme. Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ha superado con creces las previsiones de clasificación contanto los costes de plantilla de cada equipo de Euroliga.

El mejor equipo en la comparación clasificación-coste de plantilla

Y es que, según información de 'Basket News', Valencia Basket es el mejor de los 20 equipos de Euroliga en la comparación 'clasificación de fase regular - coste de plantilla'. Es decir, el cuadro taronja es el que más posiciones gana respecto a una hipotética tabla de todos los equipos ordenados por lo que gastan en el salario de sus jugadores.

Hasta 11 posiciones gana Valencia Basket, que cuenta con el decimotercer coste de plantilla más alto (el octavo más bajo) de los 20 equipos pero, sin embargo, ha terminado en la segunda plaza tras las 38 jornadas disputadas. Solo el Zalgiris llega a esos registros. Los lituanos han concluido quintos la fase regular a pesar de disponer del decimosexto presupuesto más elevado (el quinto más bajo).

Anadolu EFES, la gran decepción

En el otro lado de la película, la gran decepción de la temporada es la de Anadolu EFES. Los turcos, con jugadores de renombres en sus filas, algunos incluso 'pescados' de la NBA como PJ Dozier o Kai Jones, cuentan con el quinto presupuesto más elevado en la plantilla, por eso el decimonoveno puesto en fase regular (penúltimos) ha sido la mayor decepción de la temporada.

El resto, más o menos acorde

Salvo estos casos de Valencia Basket y Zalgiris en lo positivo y EFES en lo negativo, el resto de la clasificación se acerca bastante a lo que, a priori, debería reflejar teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno. Panathinaikos y Partizan, seis puestos por debajo de lo que marca el coste de plantilla, y Dubai Basketball, cinco, son los casos de mayor diferencia.

En cuanto al resto de españoles, Real Madrid y Barça salen favorecidos con una posición ganada mientras que Baskonia pierde una. Los tres en puestos bastante acordes de lo que marca el presupuesto. Otros 'ganadores' de esta estadística son Fenerbahce y Mónaco, equipos que juegan más allá de fase regular y que ganan tres puestos. Los monegascos podrían ser el rival de Valencia Basket en cuartos de final de Euroliga si ganan a Panathinaikos este martes.

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Buena construcción y la ilusión de una plantilla ambiciosa

El de Valencia Basket es un evidente caso de éxito. Subir 11 plazas respecto a la inversión en plantilla no es casualidad y responde expecialmente a una construcción del roster inteligente y a la ilusión de un equipo joven que tiene la ambición de hacer historia. El equipo de Pedro Martínez no se conforma con hacerlo bien en fase regular y tiene entre ceja y ceja ahora viajar a Atenas para seguir soñando en la 'final four'.