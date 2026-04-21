EUROLIGA
El Valencia Basket ya tiene rival para el playoff de la Euroliga
Los taronja se medirán al Panathinaikos después de que el equipo griego se impusiera al Mónaco este martes en el play-in
En los dos precedentes de esta temporada ganaron los de Pedro Martínez, 79-89 en Atenas y 102-84 en el Roig Arena
Los dos primeros partidos de la serie se disputarán el 28 y el 30 de abril en València
El Valencia Basket ya sabe cuál será su último obstáculo hacia la Final Four y aunque el reto será mayúsculo ante el equipo con más presupuesto del continente, los de Pedro Martínez (elegido mejor entrenador del año) pueden afrontar la eliminatoria con el plus de confianza que les da el haber podido ganar al Panathinaikos en los dos precedentes en los que se han enfrentado esta temporada.
Los de Ergin Ataman no lograron clasificarse de forma directa al playoff y tuvieron que ganarse su billete en el play-in en un duelo jugado este martes en Atenas ante el Mónaco, que se resolvió a favor de los locales por 87-79, con 21 puntos de TJ Shorts.
Curiosamente, el Valencia Basket había perdido en sus dos precedentes ante el Mónaco, aunque a priori eran un rival menos fuerte, con la mitad de presupuesto que el del Panathinaikos, aunque con estrellas como Mike James o Nikola Mirotic, quien no pudo jugar ante el Panathinaikos por una lesión en el gemelo.
Doble victoria
La primera victoria del Valencia Basket sobre el Panathinaikos llegó en la jornada 14 en Atenas, donde los de Pedro Martínez se impusieron por 79-89 en un partido en el que los taronja estuvieron liderados por Darius Thompson y Kameron Taylor, con 19 y 18 puntos respectivamente. En el conjunto heleno brillaron los exteriores Kendrick Nunn y TJ Shorts, con 23 y 19 puntos.
Más abultado aún fue el partido en el Roig Arena en la penúltima jornada de la Fase Regular, en la que el Valencia Basket derrotó a los de Ataman por 102-84, con 22 puntos y 30 de valoración de Jean Montero, bien secundado con un gran Reuvers con 16 puntos y 7 rebotes.
Fechas definidas
En una eliminatoria al mejor de cinco partidos, el Valencia Basket cuenta con el factor pista a favor al haber acabado la Fase Regular en segunda posición. Los dos primeros partidos se jugarán así en el Roig Arena los próximos 29 y 30 de abril, a partir de las 20:45 en ambos casos. Las entradas para ambos partidos salieron a la venta el pasado 19 de abril.
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