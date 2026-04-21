Valencia Basket escala al 'top-9' histórico de la Euroliga

Hace diez años que la Euroliga adoptó un nuevo formato que se mantiene a día de hoy. Una década de la era 'round-robin' (todos contra todos) en la que cada vez se pueden sacar más conclusiones. El medio 'Basket News' ha actualizado el rendimiento de cada equipo durante ese periodo y deja reflejado el crecimiento de Valencia Basket dentro de la máxima competición de baloncesto europeo, escalando ya hasta el noveno puesto histórico en porcentaje de victorias.

Valencia Basket, el que más crece

De hecho, el paso de las temporadas deja claro que Valencia Basket es el club cuya línea ascendente es más pronunciada. El conjunta taronja, antes de comenzar la presente temporada, contaba con el decimocuarto mejor balance de victorias/derrotas en los 10 años del nuevo formato de Euroliga y, tras una fase regular con 25 victorias en 38 partidos, ha escalado hasta la novena posición (49%), justo detrás de un histórico como el Panathinaikos y rozando ya el 'top-8'.

Teniendo en cuenta que Valencia Basket tiene menos participaciones en Euroliga que la mayoría de los otros equipos, el mérito es doble y resalta el gran impacto que ha tenido esta campaña.

El CSKA Moscow, el mejor porcentaje

Aunque el Real Madrid es el equipo que más partidos ha ganado a lo largo de estos 10 años, el mejor porcentaje pertenece al CSKA Moscow, que lleva cuatro años sin participar en la Euroliga como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. En cuanto a títulos levantados, el conjunto blanco lidera empatado con Anadolu EFES y Fenerbahce.

Aunque algo inferior a Valencia Basket, otro gran crecimiento ha sido el de Olympiacos, primer clasificado esta temporada en fase regular. El conjunto griego se ha colocado como el segundo con mejor porcentaje de victorias (61,3%), solo superado por el Madrid (68,1%) y por delante de otro grupo de perseguidores formado por AS Monaco Basket, FC Barcelona, y Fenerbahce.

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Destaca también el extraordinario debut en Euroliga del Hapoel Tel Aviv, cuya primera temporada le sirve para situarse con un 60,5% de victorias, mejor que Paris Basketball, otro debutante con un buen 55% de triunfos. De hecho, estos equipos debutantes y cualquiera que no haya competido en al menos cuatro ediciones de Euroliga no aparecen en la clasificación histórica elaborado por 'Basket News'.

Clasificación histórica de la nueva era de la Euroliga