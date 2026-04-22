Valencia Basket ya espera a Panathinaikos… y Ataman lanza su primer mensaje

Los playoffs de la Euroliga ya están aquí y se nota en el ambiente. La temporada alcanza su punto álgido con la disputa de las eliminatorias por el trono europeo, donde también afloran cuentas pendientes entre los rivales tras una larga fase regular. Con tres de los cruces de cuartos de final ya definidos, Mónaco y Barcelona lucharán por el último billete. Por su parte, Panathinaikos aprovechó su primera oportunidad y será el rival de Valencia Basket en los cuartos de final. Una eliminatoria de altos vuelos.

En Valencia se observa el cruce con cierta tranquilidad, aunque con la ambición de alcanzar la primera Final Four de la Euroliga. A estas alturas, cualquier rival es complicado, más aún teniendo en cuenta el elevado gasto en plantilla de los grandes clubes del continente. Sin embargo, los taronja aguardan su momento con la confianza que les otorga haber finalizado en segunda posición durante la temporada regular y contar con el factor cancha a favor en la serie. El Roig Arena puede ser determinante.

Quien sí parece más inquieto es Panathinaikos. El conjunto griego ha salvado su primera bola de eliminación en el play-in, arrasando a Mónaco. Ahora deberá medirse a un Valencia Basket temible, que le ha ganado ambos duelos esta temporada, si quiere alcanzar la Final Four, de la que además será anfitrión.

Omari Moore y Kendrick Nunn, en el reciente Valencia Basket - Panathinaikos en el Roig Arena. / JM López

El Valencia Basket ya está en la cabeza de Ataman y Panathinaikos

Casi sin tiempo para asimilar la victoria frente a Mónaco, Panathinaikos ya piensa en Valencia Basket. Al menos, así lo reflejan las palabras de su entrenador, Ergin Ataman. El técnico turco se refirió al conjunto taronja tras el play-in, dejando elogios hacia su homólogo, Pedro Martínez, y adoptando un perfil prudente de cara a la eliminatoria.

“Valencia tiene un mejor entrenador esta temporada. Mi rendimiento no ha sido suficiente hasta ahora. Veremos hasta dónde podemos llegar”, comenzó Ataman en declaraciones recogidas por Eurohoops.

“No elegí jugar contra Valencia, el destino nos puso frente a ellos. Tienen un gran equipo y un gran entrenador. Quiero felicitarlo por el premio al Mejor Entrenador del Año, lo merece al cien por cien. También cuentan con grandes jugadores como Montero, pero nosotros también tenemos un gran equipo”, añadió.

“No puedo decir que, porque Valencia nos haya ganado dos veces, sean favoritos para la Final Four”, concluyó Ataman, elevando la tensión de una eliminatoria que se presenta muy exigente.

Cabe destacar que Panathinaikos cuenta con uno de los presupuestos más altos de Europa, lo que se refleja en una plantilla repleta de talento: Kendrick Nunn, Juancho Hernangómez, T.J. Shorts, Kenneth Faried o Jerian Grant, entre otros.

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Así pues, ya se respira ambiente de playoffs: tensión, estrategias psicológicas y emociones a flor de piel. La Euroliga, en estado puro.