Horarios oficiales de toda la eliminatoria de cuartos de final Valencia Basket-Panathinaikos de Euroliga

Valencia Basket conoció el pasado martes que el Panathinaikos griego será su rival en los cuartos de final de Euroliga y ahora ya conoce los horarios de todos los partidos que se disputarán a lo largo de la eliminatoria. Cabe recordar que es un cruce al mejor de cinco por lo que, para clasificarse a la 'final four' de Athenas, es necesario ganar tres partidos.

Como cabeza de serie tras finalizar en segunda posición la fase regular de Euroliga, Valencia Basket cuenta con el factor cancha a su favor y disputará los dos primeros partidos de la eliminatoria en el Roig Arena. El día y hora de estos primeros enfrentamientos ya estaban confirmados desde hace algunos días: se disputarán el martes 28 de abril y el jueves 30 de abril, en ambos casos a las 20:45 horas.

Partidos en Grecia

Ocurra lo que ocurra en los dos primeros partidos, la eliminatoria viajará a Atenas para, por lo menos, un tercer partido que se disputará el miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas. En caso de que fuese necesario (si VBC no gana los tres primeros), el cuarto partido se disputará también en el pabellón del Panathinaikos el viernes 8 de mayo a las 20:15 horas. Si la eliminatoria está empatada tras cuatro partidos, el quinto y definitivo se disputará en el Roig Arena el martes 12 o el miércoles 13 de mayo (hora por decidir).

Valencia. Partido de Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Panathinaikos Aktor Athens Atenas Griego VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Un rival 'controlado' esta temporada

Aunque los precedentes importan poco o más bien nada en una eliminatoria a vida o muerte, Valencia Basket puede afrontar el cruce con la confianza de haber ganado a Panathinaikos las dos veces que se han enfrentado este curso en fase regular. El primer triunfo taronja llegó en la jornada 14 en Atenas, donde los de Pedro Martínez se impusieron por 79-89 en un partido en el que los taronja estuvieron liderados por Darius Thompson y Kameron Taylor, con 19 y 18 puntos respectivamente. En el conjunto heleno brillaron los exteriores Kendrick Nunn y TJ Shorts, con 23 y 19 puntos.

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Más abultado aún fue el partido en el Roig Arena en la penúltima jornada de la Fase Regular, en la que el Valencia Basket derrotó a los de Ataman por 102-84, con 22 puntos y 30 de valoración de Jean Montero, bien secundado con un gran Reuvers con 16 puntos y 7 rebotes.