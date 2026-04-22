Jean Montero lidera el éxito del Valencia Basket y recibe su gran premio
El dominicano es elegido mejor joven de la Euroliga tras liderar al Valencia Basket en una temporada histórica. De Larrea ha finalizado tercero en la votación de los entrenadores
El Valencia Basket sigue recibiendo elogios tras su histórica temporada regular de la Euroliga. El conjunto taronja disfruta del buen trabajo realizado, que le ha llevado a la segunda plaza de la clasificación y a contar con el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final contra Panathinaikos. Ahora, las buenas palabras se traducen en reconocimientos; primero fue Pedro Martínez, nombrado Mejor Entrenador de la temporada, y ahora le ha llegado el turno a Jean Montero.
Los entrenadores de la Euroliga han elegido al base dominicano para llevarse el trofeo Rising Star, que le acredita como el mejor jugador menor de 22 años de toda la Euroliga. Montero, que también figura en las quinielas para el MVP del torneo, se convierte en el primer jugador en la historia de Valencia Basket en lograr este premio. Además el exterior taronja ya obtuvo el mismo galardón la pasada campaña en la EuroCup. El reconocimiento colectivo del equipo no se queda ahí, ya que Sergio de Larrea ha finalizado tercero en la votación.
Jean Montero, una estrella emergente con números de MVP
La edad es solo un número algo que el baloncesto demuestra con frecuencia. A Montero no le ha pesado que esta fuera su primera temporada en la Euroliga, el dominicano ha ejercido como líder de un Valencia Basket de carácter coral. El equipo de Pedro Martínez ha destacado a nivel colectivo en la mayoría de las estadísticas, aunque su alto ritmo de juego y las rotaciones constantes diluyen el protagonismo individual.
Sin embargo, las estadísticas no siempre reflejan la verdadera influencia de un jugador, como ocurre con Montero. El base ha aparecido en los momentos decisivos como el triple ganador en Milán o el alucinante 'baile' a todo un Vasile Micic.
El dominicano ha demostrado que es un líder. Otra buena prueba de ello fueron los 29 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 39 de valoración que logró en la remontada taronja en Tel Aviv.
Un merecido reconocimiento a la temporada europea de Montero: 13'7 puntos, 2'8 rebotes, 4'6 asistencias y 16'4 de PIR. Unos datos que lo dejan en la undécima posición en la tabla de valoración de la Euroliga. Montero ya no es solo una promesa: es una realidad consolidada.
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