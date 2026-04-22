Pedro Martínez: "Este premio lo comparto con todo el club"

Pedro Martínez es el entrenador de moda en Europa. La gran trayectoria del Valencia Basket en la Euroliga le ha valido para ser galardonado con el trofeo Alexander Gomelskiy que reconoce al mejor entrenador del año de la Euroliga. Un galardón que se conocía el pasado martes 21 de abril y que este miércoles ha valorado el técnico taronja en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

Agradece el premio

Pedro Martínez agradecía el reconocimiento: "me ha hecho ilusión, estoy agradecido porque es un trofeo bastante prestigioso". El técnico afirma que el premio no es sólo suyo, sino que lo comparte con todo el club: "No lo veo como un premio individual, creo que lo tengo que involucrar a mis abundantes, que son excepcionales y hacen que mi trabajo sea más lucido, también a los jugadores por su día a día y por creer en lo que entrenamos y también al club por la ambición que demuestra con los jugadores que tenemos y la tranquilidad que me han dado en mi trabajo para que lo pueda desarrollar al máximo nivel", afirmaba el técnico que recientemente ampliaba su contrato con el Valencia Basket y que está viviendo la segunda temporada de su segunda etapa al frente del banquillo taronja.

VBC

A por la Liga y la Euroliga

Este galardón le da confianza e impulso a Pedro Martínez para luchar por objetivos aún más ambiciosos, como la Liga Endesa y la Euroliga: "Ahora hay que pensar en todo lo que viene. La Euroliga y la ACB son competiciones muy fuertes, que exigen muchísimo. El premio está muy bien pero lo importante es prepararse para lo siguiente, tratar de dar nuestra mejor versión y pensar siempre en mejorar".

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El Valencia Basket sigue coleccionando galardones ya que a la designación de Pedro Martínez como mejor entrenador se une el galardón que también ha recibido este miércoles Jean Montero. Los entrenadores de la Euroliga han elegido al base dominicano para llevarse el trofeo Rising Star, que le acredita como el mejor jugador menor de 22 años de toda la Euroliga. Montero, que también figura en las quinielas para el MVP del torneo, se convierte en el primer jugador en la historia de Valencia Basket en lograr este premio.