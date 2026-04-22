¿Cómo le ha ido a Valencia Basket esta temporada ante Panathinaikos, su rival en cuartos de final de Euroliga?

Valencia Basket ya sabe quién es su rival en los cuartos de final de Euroliga. Panathinaikos y Mónaco se enfrentaron el pasado martes por escribir su nombre en el emparejamiento con el conjunto taronja y fue, finalmente, el equipo griego el que se llevó el gato al agua. De esta forma, Valencia Basket y Panathinaikos se verán las caras en una eliminatoria al mejor de cinco que decidirá quién estará en la 'final four' de Atenas.

Con el factor cancha de su lado tras acabar en una histórica segunda posición en fase regular, Valencia Basket abrirá el cruce con dos partidos en el Roig Arena con los que intentará amarrar un 2-0 antes de viajar a Grecia. Esos dos primeros enfrentamientos se disputan el 28 y el 30 de abril, a partir de las 20:45 en ambos casos. Las entradas para ambos partidos salieron a la venta el pasado 19 de abril.

Un rival 'controlado' esta temporada

Aunque los precedentes importan poco o más bien nada en una eliminatoria a vida o muerte, Valencia Basket puede afrontar el cruce con la confianza de haber ganado a Panathinaikos las dos veces que se han enfrentado este curso en fase regular. El primer triunfo taronja llegó en la jornada 14 en Atenas, donde los de Pedro Martínez se impusieron por 79-89 en un partido en el que los taronja estuvieron liderados por Darius Thompson y Kameron Taylor, con 19 y 18 puntos respectivamente. En el conjunto heleno brillaron los exteriores Kendrick Nunn y TJ Shorts, con 23 y 19 puntos.

Valencia. Partido de Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Panathinaikos Aktor Athens Atenas Griego VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Más abultado aún fue el partido en el Roig Arena en la penúltima jornada de la Fase Regular, en la que el Valencia Basket derrotó a los de Ataman por 102-84, con 22 puntos y 30 de valoración de Jean Montero, bien secundado con un gran Reuvers con 16 puntos y 7 rebotes.

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Curiosamente, el Valencia Basket había perdido en sus dos precedentes ante el Mónaco, aunque a priori eran un rival menos fuerte, con la mitad de presupuesto que el del Panathinaikos, aunque con estrellas como Mike James o Nikola Mirotic, quien no pudo jugar ante el Panathinaikos por una lesión en el gemelo.