Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid del Roig Arena
Los de Pedro Martínez reciben al líder de la Liga Endesa con la firme intención de recortar distancias
Este sábado se disputa uno de los mejores partidos de baloncesto que se pueden ver fuera de la NBA. Y eso que no es de Euroliga. Se miden los dos primeros clasificados de la Liga Endesa en un duelo en el que el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Real Madrid. Las intenciones de los de Pedro Martínez pasan por lograr una victoria que, no sólo ayude a mantener una segunda plaza importante a los futuros playoffs, sino que sirva para meter algo de presión al cuadro de Scariolo.
El partidazo del Roig Arena se disputará el sábado 25 de abril a partir de las 21 horas y, si nada cambia, traerá consigo a un extaronja como es Alberto Abalde. El alero permaneció tres temporadas en el Valencia Basket tras llegar del Joventut (estuvo un año cedido en Badalona) y hasta que se marchó al Real Madrid, donde actualmente es jugador de rotación.
Dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid del Roig Arena
El correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa 2025/26 entre Valencia Basket y Real Madrid podrá verse a través de DAZN y Movistar. Además, también puedes seguirlo en directo por Superdeporte en este enlace.
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