Valencia Basket, en su mejor momento justo en el tramo decisivo de la temporada

La temporada encara su recta final y Valencia Basket puede presumir de encontrarse en una situación que, como mínimo, es ilusionante. El conjunto taronja, que ya es campeón de Supercopa esta temporada, está segundo en Liga Endesa, ultimando la fase regular a la espera de los playoffs, y está en cuartos de final de la Euroliga tras terminar en una histórica segunda plaza la 'liguilla' de la mejor competición europea de baloncesto. Y lo mejor es que VBC afronta este exigente tramo decisivo en su mejor momento: en una racha de ocho victorias consecutivas, igualando la mejor marca de la temporada y con la oportunidad de superarla este sábado ante todo un Real Madrid.

Desde el pasado 27 de marzo el equipo de Pedro Martínez no sabe lo que es perder un partido. No parece mucho tiempo pero sí que lo es teniendo en cuenta que el calendario de Valencia Basket está repleto de partidos entre Liga Endesa y Euroliga. De hecho, ese tramo hasta el día de hoy, el conjunto taronja ha disputado un total de ocho encuentros y los ocho se han saldado con triunfos.

San Pablo Burgos (F), Virtus Bologna (F), Breogán (C), Olympia Milano (C), Panathinaikos (C), Unicaja (F), Dubai (F) y Bàsquet Girona (F). Todos ellos han sido los rivales de VBC a lo largo del último mes y todos han sucumbido ante el rodillo taronja. Además, el mérito es doble porque cinco de los ocho partidos han sido lejos del Roig Arena. Contando los últimos 11 partidos, son 10 victorias las del equipo de Pedro Martínez, siendo en la prórroga y ante Partizan la única derrota desde el 22 de marzo.

Dos rachas de ocho victorias consecutivas

Es la segunda vez en toda la temporada que Valencia Basket enlaza semejante racha de victorias consecutivas. La primera vez fue entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre, un mes justo en el que los taronja vencieron a La Lagunta Tenerife, Estrella Roja, Bàsquet Girona, Bayern, Panathinaikos, Baskonia, Anadolu EFES y Olympiacos. Casualmente, en las dos mejores dinámicas de la temporada el equipo de Pedro Martínez ha vencido a Panathinaikos, el rival en los cuartos de final de Euroliga.

En dos ocasiones se ha logrado encadernar seis triunfos: la primera fue entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre, con Força Lleida, Olimpia Milano, Joventut, Fenerbahce, Dubai y San Pablo Burgos como las vítimas. Se igualó ese registro entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, venciendo a Baskonia, Morabanc Andorra, Partizan, Bilbao Basket, Manresa y Estrella Roja.

Valencia. Partido de Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Panathinaikos Aktor Athens Atenas Griego VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

La quinta mejor racha fue para empezar la temporada: Valencia Basket venció a Unicaja y Real Madrid para levantar el título de Supercopa y empezó Euroliga y Liga Endesa con tres triunfos ante ASVEL, Virtus Bologna y Barça.

La novena ante el Real Madrid, el mejor plan

Valencia Basket tiene en su mano sumar su novena victoria consecutiva y establecer la nueva mejor marca de la temporada en solitario, aunque no será una tarea ni mucho menos sencilla, y es que el próximo compromiso para el conjunto taronja es recibir en el Roig Arena al Real Madrid, líder de la acb. El partido es clave porque se antoja como la última oportunidad de acercarse al conjunto blanco, ahora mismo con tres triunfos más, y amenazar su primera plaza en la tabla. Además, los principales perseguidores, Murcia y Baskonia, no están precisamente lejos, por lo que una derrota podría en riesgos esa segunda posición.

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El factor mental

En cualquier caso, parece que lo más importante reside en el factor mental. El del Madrid es el último partido antes de inicar la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga ante Panathinaikos, e iniciarla con una racha de nueve triunfos, el último de ellos ante los de Scariolo, permitiría a los de Pedro Martínez afrontar el que será el partido más importante de la temporada en ese momento con la confianza plena.