Pedro Martínez anuncia bajas importantes ante el Real Madrid... y manda un recado a Ataman

El Valencia Basket afronta uno de los tramos más exigentes de la temporada entre la lucha por consolidar la segunda plaza en la ACB y el inminente cruce de Euroliga. Y en ese contexto, Pedro Martínez compareció con un mensaje claro: realismo competitivo, preocupación por las bajas… y una respuesta con filo a Ergin Ataman.

El técnico taronja confirmó que no podrá contar con Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla ni Omari Moore, tres ausencias que condicionan la rotación ante un rival de máxima exigencia como el Real Madrid. Pedro Martínez no escondió la dificultad del momento y apuntó a lo exigido físicamente que llega su equipo y con el calendario apretando justo antes de los cuartos de final europeos. Aun así, evitó cualquier excusa. “Igual no es el mejor momento para un partido así, pero es lo que hay”, vino a resumir.

Lejos de lanzar un discurso ambicioso hacia el liderato, el entrenador fue pragmático. El liderato del Real Madrid, con margen suficiente, queda fuera del radar inmediato y toca blindar la segunda posición ante la presión de perseguidores directos. "No estamos pensando en la primera posición de la liga regular porque tienen una ventaja muy grande, pero debemos consolidar la segunda plaza con varios equipos que están muy cerca. No tenemos la tranquilidad con la que está el Real Madrid para asegurar su primer puesto, así que vamos a ver si podemos competir bien", afirmó.

Jean Montero, en el último partido ante el Panathinaikos en el Roig Arena. / JM López

También hubo tiempo para poner en contexto la explosión de Jean Montero. Martínez celebró su inclusión en el mejor quinteto de la Euroliga, aunque dejó una reflexión interesante al restar cierto peso individual: "Estoy muy feliz por él, pero creo que se lo han dado por haber quedado segundos. Sus compañeros, el 'staff' técnico y el club le hemos ayudado a que esté en un equipo ganador y eso hace que sus actuaciones sean mucho más lucidas".

El "dardo elegante" a Ataman

Uno de los momentos más jugosos de la comparecencia llegó al ser preguntado por el Panathinaikos BC y, especialmente, por las palabras de Ataman, quien se había comparado con él tras el ‘play-in’. Al técnico del Valencia Basket le gusta centrarse en el partido inmediato y lejos de entrar en una confrontación directa, Martínez tiró de ironía y colmillo competitivo: “Aunque él sea mejor entrenador que yo, eso no será suficiente para ganarnos”.

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Redacción SD

Fiel a su estilo, el entrenador rebajó expectativas mediáticas al dejar ver que ni ante el Real Madrid ni frente al Panathinaikos considera a su equipo favorito, apelando a la diferencia presupuestaria y de experiencia. Eso sí, en las próximas tres citas estará el factor Roig Arena muy presente. Y eso sólo lo tiene a su favor Pedro Martínez.