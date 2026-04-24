F. Calabuig

Pedro Martínez confirma las bajas de Valencia Basket para medirse al Madrid

Pedro Martínez confirmó, en la rueda de prensa previa al partido del Valencia Basket ante el Real Madrid, las ausencias por lesión de Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Omari Moore. El entrenador del Valencia Basket destacó que su equipo debe asegurar la segunda posición de la fase regular, en lugar de pensar en alcanzar el primer puesto de la ACB que ocupa su rival este sábado en el Roig Arena, que cuenta con tres partidos de ventaja.