Otro premio a la gran temporada de Jean Montero

La gran temporada de Jean Montero en el Valencia Basket va recogiendo sus frutos. Si hace unos días fue elegido como el mejor joven de la máxima competición europea, ahora el premio para el base del conjunto taronja es formar parte del primer Quinteto Idea de la temporada. Un éxito que le hacen seguir haciendo historia en el club, ya que es el primer jugador del equipo valenciano que recibe este reconocimiento. Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov, completan el quinteto.

Sin duda la gran temporada tanto a nivel individual como colectivo no ha pasado desapercibida en la competición entre el resto de conjuntos participantes. Los nombramientos para este quinteto ideal se deciden a través de una votación conjunta en la que los votos de los entrenadores y capitanes de los equipos de la EuroLeague suponen respectivamente un 35% de la cifra final, el voto de los medios de comunicación un 20% y el de los aficionados un 10%. Los cinco jugadores que obtienen un mayor porcentaje acumulado con los votos de estas cuatro categorías han sido designados para formar el Primer Equipo de la EuroLeague 2025-26. De esos cinco jugadores, el que haya obtenido un mayor porcentaje será designado MVP de la temporada.

Quinteto ideal de la temporada en la Euroleague. / Euroleague

En su primera temporada en la máxima competición europea, Montero ha liderado al Valencia Basket en anotación (13,7 puntos), asistencias (4,6) y valoración (16,4 créditos). A nivel general de la competición, se ha quedado muy cerca del Top Ten de valoración (undécimo clasificado) aunque si nos fijamos en las estadísticas cada 40 minutos, Montero es séptimo en valoración (30 créditos).

Solo hay un precedente en la historia del club

Esta designación supone la segunda ocasión en la que Valencia Basket aparece en los quintetos ideales de la máxima competición europea: el único precedente hasta ahora fue la presencia de Dusko Savanovic en el Segundo Equipo de la temporada 2010-11.

¿Será MVP de la temporada?

Montero también figura en las quinielas para el MVP del torneo. Además el exterior taronja ya obtuvo el mismo galardón la pasada campaña en la EuroCup. El dominicano ha ejercido como líder de un Valencia Basket que quiere seguir soñando en la máxima competición europea. El Valencia Basket tiene por delante una semana para soñar porque recibirá a Panathinaijos en el Roig Arena en busca de un billete para la Final Four. El conjunto taronja se ganó el derecho de tener el factor cancha a favor en una eliminatoria que se presume muy complicada.