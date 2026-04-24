El Valencia Basket, obligado a reaccionar ante el Jairis antes del asalto al ‘playoff’

Llegan los partidos decisivos por el título y el Valencia Basket está obligado a cambiar su dinámica de los últimos partidos. El conjunto taronja se enfrenta este sábado a las 19:00 horas al Hozono Global Jairis en la jornada 30 de la Liga Femenina Endesa, último partido de la fase regular, con el objetivo de cambiar la dinámica negativa que arrastra después de las dos últimas derrotas. Un duelo que supone la reedición de la final de la Copa de la Reina, en la que levantó el título el equipo taronja. En esta ocasión, el conjunto murciano se juega la cuarta plaza de la clasificación, mientras que el combinado valenciano ya sabe que finalizará tercero.

Las jugadoras que dirige Rubén Burgos han perdido los dos últimos partidos de la competición doméstica, tanto en su visita al IDK Euskotren, como el pasado domingo en el Roig Arena ante Durán Maquinaria Ensino Lugo en una fase regular en la que tiene el tercer puesto asegurado. De cara a este encuentro ante el Jairis, el entrenador valenciano cuenta con toda la plantilla a su disposición.

De cara a la clasificación no hay nada en juego pero sí la imagen y la dinámica del equipo. Al no poder alcanzar al Spar Girona, segundo clasificado con 23 victorias y 6 derrotas, dos más que el Valencia Basket y con el 'basket average' a su favor, y al contar con tres triunfos más que el cuarto Jairis y el quinto Perfumerías Avenida, el equipo que entrena Rubén Burgos accederá al 'play off' en el tercer puesto. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 18-11, en cuarta y quinta posición. En esta última jornada se jugarán la cuarta plaza

Sobre el rival, busca el cuarto puesto

Su rival será un conjunto murciano que empata a 18 victorias y 11 derrotas con el Avenida, que en la jornada anterior venció al Girona y que depende de sí mismo para terminar en cuarta posición la liga regular y acceder como cabeza de serie a la lucha por el título. Sus principales referentes son la base Aina Ayuso, con 8,3 puntos, 5,2 rebotes, 5,2 asistencias y 11,3 créditos de valoración por encuentro, y la interior Billie Massey, con 7,9 puntos, 6,1 rebotes y 11,4 de valoración por partido.

La montenegrina Marija Lekovic, en una entrada a canasta ante el Jairis. / Germán Caballero

En el partido que ambos equipos disputaron en el Roig Arena en la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa, la victoria cayó del lado del Valencia Basket en un encuentro ajustado (64-61) con la interior 'taronja' Raquel Carrera como gran protagonista con 16 puntos y 5 rebotes. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en la final de la Copa de la Reina, disputada en Tarragona hace algo más de tres semanas, que terminó llevándose el Valencia Basket en otro apretado resultado (70-65).

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Posibles rivales para cuartos de playoff

Según la clasificación actual, Valencia Basket se enfrentará en cuartos del playoff al 6º, posición que ocupa en estos momentos Durán Maquinaria Ensino. Sin embargo, según el devenir de esta J30, podría acabar Innova-tsn Leganés en esta posición. Las gallegas reciben a Movistar Estudiantes y las madrileñas visitan a Baxi Ferrol.