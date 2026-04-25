Los Juniors A de Valencia Basket se preparan para disputar el Campeonato de España

El Valencia Basket junior A tanto masculino como femenino ultiman los preparativos para disputar el Campeonato de España. El torneo se disputa en Huelva entre el 26 de abril y el 2 de mayo.

El sistema de competición se basa en 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 equipos. Pasarán a octavos de final los tres primeros de los Grupos A, B, C y D; y los líderes de los Grupos E, F, G y H. Lo que se traduce en 3 días de liga regular y 4 días de eliminatorias directas.

Estado de forma

El junior femenino A dirigido por Cristina García llega al torneo con una gran dinámica, tras proclamarse campeonas de la Fase Final autonómica hace apenas 2 semanas, con victorias frente al junior B Academy taronja, CB San Blas y Picken Claret, de esta manera consiguió el acceso directo al Campeonato de España.

Por su parte el equipo junior masculino A logró también el acceso directo al Campeonato de España tras vencer en la Fase Final, los jugadores dirigidos por Gonzalo Muinelo se alzaron con la victoria frente al junior B Academy taronja, CB San Blas y Picken Claret.

Grupos

El junior femenino se sitúa en el grupo A, compartiendo fase clasificatoria con Loquillo Femení Sant Adrià A (1ª Cataluña), Casademont Zaragoza A (1º Aragón) y Zentro Basket Madrid (3º Madrid).

El junior masculino forma parte del grupo D, junto a Zentro Basket Madrid (2º Madrid), Gran Canaria (1º Canarias) y CBA Spain (1º Extremadura).

Horarios fase de grupos

J1 – Domingo 26 de abril

09:30 Valencia Basket masculino vs Zentro Basket Madrid

11:30 Valencia Basket femenino vs Loquillo Femení Sant Adrià

J2 – Lunes 27 de abril

09:30 Casademont Zaragoza vs Valencia Basket femenino

12:30 Gran Canaria vs Valencia Basket masculino

J3 – Martes 28 de abril

09:30 Valencia Basket masculino vs CBA Spain

10:30 Valencia Basket femenino vs Zentro Basket Madrid

Otras ediciones

En la edición pasada el conjunto femenino termino en la 12ª posición, su mejor participación hasta la fecha data de la temporada 23/24 donde logró colgarse la medalla de plata (2).

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Por su parte el conjunto masculino, la pasada edición finalizó en 9ª posición, la mejor clasificación histórica del equipo son dos platas, una en la temporada 96-97 y la otra en la temporada 08/09.