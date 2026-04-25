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De Larrea se inscribe al Draft de la NBA
El taronja decide explorar sus opciones, que de momento apuntan a una segunda ronda
La ceremonia que se celebrará el 23 y 24 de junio en Brooklyn, pero tiene opciones de retirarse antes del 13 de junio
El próximo Draft de la NBA puede tener protagonismo taronja tras la decisión de Sergio de Larrea de declararse elegible en la ceremonia que se celebrará el 23 y 24 de junio en Brooklyn, tal y como adelantó el portal especializado Draft Express.
De Larrea se inscribió antes de que expirara el plazo para las denominadas entradas anticipadas (early entry), dedicadas a los jugadores que quieren declararse elegibles para el draft antes de agotar su elegibilidad universitaria o que son internacionales menores de 22 años.
El vallisoletano, a sus 20 años, promedia 9,3 puntos y 3,6 asistencias por partido en la Liga ACB, mientras que en la Euroliga su promedio es de 3,6 puntos, 1,3 rebotes y 2,2 asistencias.
Camino a la NBA
La NBA organizará el próximo 10 de mayo en Chicago la lotería del draft que decidirá el orden de elección de las franquicias. A continuación, la Ciudad del Viento albergará el 'combine', un escaparate de una semana para los talentos inscritos en el draft en el que realizan ejercicios atléticos y pruebas competitivas para lucirse ante ojeadores y directores deportivos.
Hace dos años, el español Izan Almansa acudió a Chicago para participar en el 'combine', al igual que Bronny James, hijo de LeBron James y ahora compañero de su padre en Los Ángeles Lakers.
Sus opciones
De momento, las previsiones le sitúan en una elección de segunda ronda del Draft, por lo que no tendría un contrato garantizado, aunque si considera que no le son favorables las previsiones, aún podría retirarse antes del 13 de junio, poco más de una semana antes del Draft.
Awa Fam y Raquel Carrera
En caso de que De Larrea mantenga su inscripción hasta el final, será el tercer taronja que se asome a la liga estadounidense, ya que antes lo han hecho ya sus compañeras del femenino Awa Fam y Raquel Carrera. La de Santa Pola hizo historia al ser elegida en el número 3 del Draft, mientras que la gallega jugará por primera vez la WNBA tras el acuerdo por un año con New York Liberty.
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