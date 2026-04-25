Pedro Martínez: "Nos ha faltado un poco de energía y de colmillo"

La derrota ante el Real Madrid (82-96) impide al Valencia Basket llegar con las mejores sensaciones al partido de este martes ante el Panathinaikos en la Euroliga, pero Pedro Martínez cree que el equipo podrá pasar página rápido, no sin antes analizar los motivos del tropiezo ante el líder de la Liga Endesa y en qué se puede mejorar.

"Debemos recuperarnos de este partido anímica y también físicamente y haremos lo que tengamos que hacer, el lunes volver y el martes a competir y estar allí. Igual que cuando ganamos pasamos página, hay que pasar página no sin antes analizar y ver qué podemos mejorar de cara al futuro".

Tavares y Hezonja, destacados por Pedro Martínez como claves en el partido. / M. A. Montesinos

Defensa en zona del Madrid

Respecto a los problemas para atacar la defensa del Madrid, el técnico destacó que "todo Suma o todo resta. Nos ha faltado, antes de hablar de cosas tácticas, nos ha faltado un poco de energía, de colmillo, ellos han jugado mucho mejor. Tavares y Hezonja han sido muy diferenciales. En la primera parte hemos tenido un mal inicio y nos hemos recuperado, pero otra vez el inicio del tercer cuarto ha sido muy bueno de ellos o muy malo nuestro y ahí ya fue acabando el partido y fueron muy superiores. Nos han superado claramente, hay que reconocerlo".

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Partido incómodo en el calendario

"El partido es el que es y no hay que buscar ningún tipo de excusas, era importante como todos, no tanto para la primera posición pero sí para pelear por la segunda, podíamos haber jugado mejor, hay que reconocer la superioridad del rival".