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¡FINAL! Valencia Basket cae derrotado frente al Real Madrid, que dominó con solvencia la segunda mitad (82-96)

Valencia Basket - Real Madrid

Valencia Basket - Real Madrid / SD

Redacción SD

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