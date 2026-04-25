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¡FINAL! Valencia Basket cae derrotado frente al Real Madrid, que dominó con solvencia la segunda mitad (82-96)
00:00 | ¡FINAL DEL PARTIDO! Valencia Basket cae derrotado en el Roig Arena frente a un Real Madrid que despegó en la segunda mitad (82-96).
03:07 | Cada vez más impredecible la heroica de Valencia Basket. El Roig Arena se apaga poco a poco y el Real Madrid sigue a lo suyo. Larrea, aun así, no tira la toalla (76-93)
04:34 | Valencia Basket sigue por debajo en el luminoso. La efectividad blanca contrasta con el desacierto taronja (74-89)
09:05 | ¡Taylor se reiste a caer! Canasta para que Real Madrid no se despegue en el marcador (65-76)
10:00 | ¡Último cuarto en marcha! Valencia Basket va por debajo en el marcador (63-75)
03:37 | ¡¡¡TRIPLAZO DE MONTERO!!! Valencia Basket se pone a cuatro puntos del Real Madrid tras una reacción sobresaliente (56-60)
07:46 | Real Madrid se despega de la clasificación con un inicio de tercera mitad arrollador. Pide tiempo muerto Pedro Martínez (43-55)
10:00 | ¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE! Empieza el tercer cuarto en un Roig Arena a reventar y que animará sin cesar para que Valencia Basket le dé la vuelta al partido contra el Real Madrid (41-45)
00:00 | ¡DESCANSO! Pierde Valencia Basket tras un primer tiempo intenso y donde los de Pedro Martínez no dieron su brazo a torcer frente a los blancos (41-45)
02:53 | Andrés Feliz le da la vuelta al luminoso con una bandeja a canasta (38-42).
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