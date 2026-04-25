Valencia Basket Femenino jugará los playoff de la Liga Endesa contra Ensino Lugo tras caer ante Hozono Global Jairis

El Valencia Basket Femenino se adentra en los cuartos de final de los playoff con un sabor amargo después de caer en la pista de Hozono Global Jairis transmitiendo sensaciones agridulces. Las jugadoras dirigidas por Rubén Burgos afrontaron el partido sin intereses clasificatorios, ya que lo que sucediese sobre la madera del Fausto Vicent no iba a influir con respecto a su puesto en la tabla, pero estuvieron alejadas de lo que propuso el conjunto murciano.

Pese a ello, el luminoso no se estrenó hasta superados los dos primeros minutos, a través de Alarcón para despegar el nivel anotador de las locales. Valencia, mientras, actuó agazapado. Raquel Carrera, desde el tiro libre, despertó a las suyas ante un marcador de 8-0 en contra, pero fue insuficiente. Estuvieron desacertadas en sus lanzamientos ante un Hozono inspirado, que jugó con soltura y que aprovechó la versión más errática de Valencia Basket.

Un triple de Aina Ayuso les hizo despegar mediante un 13-6 en el marcador. Y aunque Alba Torrens respondió con otra canasta de 3, el final del primer cuarto dejó un luminoso de 16-11 que no se pudo remediar en el segundo tiempo. Buenavida, con un triple, recortó distancias para meter a un Valencia que se resistió a caer, pero fue un espejismo pese a que las de Rubén Burgos ajustaron su defensa en zona. No obstante, fueron siempre a remolque. Pese a las buenas labores de Fiebich y Buenavida sobre el tapete, un triple de Matilda Ehk sobre la bocina dejó tocadas a las taronja: 35-28 al descanso.

La reanudación, pese a ello, mostró a una Awa Fam que, sin ser relevante en el primer tiempo, despertó anotando dos puntos sobre los que colocar el 43-39, pero fue Hillsman quien dio un paso al frente y dio alas a Valencia Basket para creer en la remontada. Provocó dos tiros libres sobre los que situarse 48-46, pero Matilda acertó desde el tiro libre sus dos lanzamientos, colocó el 50-47 al finalizar el tercer tiempo y, al inicio del cuarto, un triple de Mané colocó la victoria a difícil alcance: 57-50.

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No obstante, Valencia Basket se resistió a caer y tiró de personalidad en un bonito intercambio de golpes: Awa Fam encestó un triple para ponerse 57-53 y, casi al instante, Buenavida repitió canasta para colocarse a uno de Hozono. Dos puntos de Laura Gil le dieron oxígeno a las locales, pero otro triple de Buenavida puso un 61-59 que les llevó a creer en la remontada, pero sucesivas acciones en ataque donde las taronja estuvieron erráticas fueron sentenciadas con un triple de Mané, casi definitivo, para poner 65-59 en el marcador a falta de un minuto. 67-60 fue el luminoso final en una derrota donde Valencia Basket nunca fue por delante.