Sergio Scariolo manda un aviso a Valencia Basket para su eliminatoria ante Panathinaikos

Se acabó la espera. Valencia Basket afronta este martes el primer partido de la ronda de cuartos de final frente a Panathinaikos con el objetivo de poner el 1-0 y empezar con buen pie la eliminatoria. Los taronja deben pasar página de la reciente derrota frente al Real Madrid y volver a la dinámica que les llevó a encadenar ocho victorias consecutivas antes del tropiezo en el Roig Arena ante el conjunto blanco.

Sergio Scariolo habló en rueda de prensa tras el VBC-Real Madrid y dedicó un momento a analizar esa eliminatoria entre los de Pedro Martínez y el conjunto griego. A pesar de la diferencia en fase regular, en la que Valencia Basket fue segundo y Panathinaikos necesitó del play-in para acceder a los playoffs, el entrenador italiano mandó un aviso a los taronja del tremendo potencial del equipo de Ergin Ataman de cara a la eliminatoria, la cual ve igualada.

"Desde el inicio de la temporada, y más con las incorporaciones que han tenido de grandes jugadores, se podía considerar equipo aspirante a top1 en la clasificación, no ha sido así pero mantiene una plantilla muy fuerte", explicó.

Scariolo ve la eliminatoria igualada y destaca los detalles

Scariolo dejó claro que esto ya no es la fase regular, y que las derrotas pesan mucho, además de destacar que ve la eliminatoria muy igualada: "Ahora ya no tienes colchón, o ganas o te vas, yo creo que hay que esperar su mejor versión, pero Valencia Basket siendo él mismo, una buena versión de ellos mismos puede competir y llevar el playoff a una igualdad que luego puede decidirse por pequeños detalles como el factor cancha. Saben cómo jugar a Panathinaikos, lo han demostrado en temporada regular".

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Valencia Basket- Real Madrid / EFE

Este martes, primer partido

Sin tiempo para más análisis, Valencia Basket y Panathinaikos disputan este martes el primer partido en el Roig Arena. El segundo se disputa el jueves y el conjunto taronja tratará de lograr un 2-0 a favor antes de viajar a Grecia para el tercer y un hipotético cuarto partido. El quinto y último, en caso de ser necesario, será de nuevo en el pabellón de Valencia Basket.