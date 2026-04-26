Semana grande para Valencia Basket

La temporada ha entrado en su recta final y tanto el equipo masculino como el femenino de Valencia Basket afrontan semanas cruciales. Los chicos de Pedro Martínez tiene por delante un ilusionante playoff de Euroliga que deben compaginar con el final de la fase regular de Liga Endesa y sus posteriores eliminatorias, mientras que las chicas de Rubén Burgos disputan los playoffs de liga con la posibilidad de cerrar la temporada con un doblete de títulos nacional.

Y ese decisivo sprint final arranca esta semana con una serie de partidos para ambos equipos que van a empezar a marcar el éxito que pueda tener el curso. El masculino disputa el martes y el jueves, en ambos casos a partir de las 20:45h, los dos primeros partidos de los cuartos de final de Euroliga ante Panathinaikos, los dos en el Roig Arena. El femenino, por su parte, disputa ante el Ensino Lugo los cuartos de final del playoff de Liga F Endesa. El jueves será la ida en tierras gallegas y el domingo el partido de vuelta en el Roig Arena.

El masculino, a por una 'final four' histórica

Valencia Basket concluyó la fase regular de Euroliga en una histórica segunda plaza que le permite ser cabeza de serie y disfrutar del factor cancha. En frente tendrá a un Panathinaikos cuya plantilla tiene un potencial inmenso, pero que una irregular temporada le ha hecho clasificarse a las rondas eliminatorias como séptimo clasificado. Será, por tanto, una eliminatoria trampa para un conjunto taronja que, igualmente, debe partir como favorito si mantiene el nivel que ha demostrado durante prácticamente toda la temporada.

El Roig Arena será testigo y llevará en volandas a su equipo en los dos primeros partidos de la eliminatoria, con el claro objetivo de lograr una renta de 2-0 para el 'infierno' griego, en el que se disputará, seguro, un tercer partido y, en caso de ser necesario (si VBC no gana los tres primeros), un cuarto. Si la serie está empatada a dos, el quinto y definitivo se disputará en el pabellón taronja.

El premio por pasar de ronda es una 'final four' que sería histórica para Valencia Basket y la oportunidad de seguir soñando con el título de Euroliga. VBC ya ha demostrado en la fase regular que, a su máximo nivel, compite de tú a tú contra cualquiera y no debería ser diferente en partidos de 'win or go home'.

El femenino, a por el doblete nacional

Valencia Basket femenino tiene en su mano cerrar de la mejor forma posible una temporada con altibajos. Las de Rubén Burgos cayeron demasiado pronto en Euroliga, aunque pudieron redimirse con el título de Copa de la Reina. Ahora, con la fase regular finalizada, inician unos playoffs de Liga Endesa en los que revalidar el título se antoja un reto mayúsculo vista la evolución de los rivales directos.

El primer escollo será el Ensino Lugo, que ya sabe lo que es ganar a Valencia Basket esta temporada, de hecho lo hizo hace escasamente una semana en el Roig Arena. Las taronja disputan el jueves el partido de ida en Pazo dos Deportes (17:00h) y tendrán que cerrar la eliminatoria en el Roig Arena el domingo (17:00h).

Aunque lo primordial es pasar a semifinales, Valencia Basket debe aprovechar el cruce para recuperar sensaciones tras una temporada que no ha sido nada sencilla. En la siguiente ronda esperaría, a prori, el SPAR Girona (debe eliminar al Leganés), que junto al Casademont Zaragoza ha sido el mejor equipo de la fase regular de Liga F Endesa.

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