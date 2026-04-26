Valencia Basket triunfa en Cadete IR Autonómico

Valencia Basket se ha proclamado campeón Cadete IR Autonómico tanto en categoría masculina como femenina tras imponerse en todos los partidos de la Fase Final. En masculino, TLSI Godella consigue el subcampeonato, CBI Elche X Aitysa Ingeniería es tercero y Elx Basket Academy finaliza en la cuarta posición. En femenino, NBF Castelló es subcampeón, la tercera plaza se la lleva Traumacoke El Pilar y Yomee Godella es cuarto.

Los tres mejores equipos de la Fase Final logran además la clasificación para el Campeonato de España de Clubes.

Un gran fin de semana para los Cadete

Elche y Ondara han sido el escenario de este vibrante desenlace de la temporada en categoría Cadete, una competición organizada por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) incluida dentro de los XLIV Jocs Esportius. Y entre quienes no se han perdido el evento han estado las autoridades locales, que se han acercado hasta las instalaciones deportivas para seguirlo en directo y participar del acto de entrega de trofeos. En Ondara han entregado los galardones el alcalde, Jose Ramiro; el concejal de Deportes, Jordi Ruiz; el secretario general de la FBCV, Víctor M. Salvador; y la presidenta del CB Ondara, Sandra Pérez; y en Elche se ha contado con la presencia del delegado de la FBCV en Alicante, Pedro Ortiz; y el presidente del CBI Elche como club anfitrión, Andrés Laguía. El Trofeo de Mejor Jugador/a de la Fase Final ha correspondido a Sergio Palau y Paula Reynal, ambos de Valencia Basket.

La Fase Final Cadete Femenino IR Autonómico ha sido la primera en tener campeón. El Valencia Basket se coronaba en Ondara tras vencer al NBF Castelló por 55-15. Con un parcial de inicio de 12-0, el conjunto dirigido por Lydia Muñoz ponía la directa hacia un triunfo que se confirmaría en los compases iniciales de la segunda mitad.

Previamente, en el partido por el 3º y 4º puesto, Traumacoke El Pilar se ha llevado la victoria ante Yomee Godella por 50-61. Las jugadoras de Godella salían más entonadas a pista y cerraban el primer cuarto con una ventaja de 9 puntos, una renta que Traumacoke El Pilar recuperaba mediado el segundo cuarto pero sin poder romper con la dinámica con la que había arrancado el choque y que favorecía a las godellenses. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad. El conjunto de Lucía García fue poco a poco encontrando su sitio y supo gestionar los últimos minutos del partido para certificar un triunfo que vale la clasificación para el Campeonato de España.

La Fase Final Cadete Masculino IR Autonómico abría la tercera y última jornada con el enfrentamiento entre Elx Basket Academy y TLSI Godella. Un partido igualado que no se resolvía hasta los instantes finales y cuyo resultado suponía la segunda victoria en la Fase Final para los jugadores de Godella (66-76) y por lo tanto su clasificación instantánea para el Campeonato de España sin necesidad de esperar a lo que sucediera en el segundo encuentro del día.

En ese encuentro que clausuraba la Fase Final, Valencia Basket ha dejado sin opciones desde el inicio al CBI Elche X Aitysa Ingeniería. El parcial de 25-8 en el primer cuarto ponía las cosas muy difíciles a los ilicitanos, que vieron cómo Valencia certificaba su imbatibilidad en la Fase Final justo antes de entrar al descanso con el resultado de 57-16.

Calendario Masculino

Viernes 24 de abril

18:00 h. TLSI Godella 69 – 93 Valencia Basket

20:00 h. CBI Elche X Aitysa Ingeniería 74 – 66 Elx Basket Academy

Sábado 25 de abril

18:00 h. TLSI Godella 63 – 61 CBI Elche X Aitysa Ingeniería

20:00 h. Elx Basket Academy 77 – 89 Valencia Basket

Domingo 26 de abril

10:30 h. Elx Basket Academy 66 – 76 TLSI Godella

12:30 h. Valencia Basket 57 – 16 CBI Elche X Aitysa Ingeniería

Subcampeon Masculino / David Santos

Calendario Cadete Femenino

Viernes 24 de abril

18:00 h. Traumacoke El Pilar 6 – 46 Valencia Basket

20:00 h. NBF Castelló 57 – 46 Yomee Godella

Sábado 25 de abril

17:00 h. Traumacoke El Pilar 41 – 65 NBF Castelló

19:00 h. Yomee Godella 45 – 82 Valencia Basket

Domingo 26 de abril

10:00 h. Yomee Godella 50 – 61 Traumacoke El Pilar

12:00 h. Valencia Basket 55 – 15 NBF Castelló