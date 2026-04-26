El Valencia Basket vuelve a unos cuartos de final de la Euroliga quince años después

El Valencia Basket volverá a disputar este martes unos cuartos de final de la Euroliga quince años después de haber disputado por primera y última vez hasta ahora la eliminatoria de acceso a la Final a Cuatro de la competición.

En la campaña 2010-11, primero con Manuel Hussein en su banquillo y luego tras su destitución con Svetislav Pesic, consiguió, con apuros, pasar la primera y la segunda ronda del torneo y quedó emparejado en cuartos de final con el Real Madrid de Emanuele Molin. Tras caer en el primer partido en la Caja Mágica por 71-65, el Valencia Basket dio la sorpresa y venció en ese mismo escenario por 75-81 en el segundo liderado por Omar Cook, Rafa Martínez, Dusko Savanovic y Jeremy Richardson.

La eliminatoria viajó empatada a la Fonteta, donde el Real Madrid ganó el tercero por 66-75 pero donde en el cuarto el Valencia venció por 81-72, de nuevo guiado por Cook y Rafa Martínez pero ahora también con Nando de Colo y Robertas Javtokas destacados. El equipo de Pesic afrontó el cruce sin dos de sus jugadores más destacado del curso, Víctor Claver y James Augustine.

El cruce se decidió finalmente en un quinto encuentro en Madrid en el que los locales, pese al gran partido de Rafa Martínez y Dusko Savanovic, se impusieron por un ajustado 66-58 y dejaron al Valencia Basket sin el premio de la Final a Cuatro. El martes habrán pasado 5.864 días desde aquel 7 de abril de 2011.

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Momento para hacer historia

Desde entonces y hasta esta campaña, el Valencia había disputado esta máxima competición del baloncesto continental en seis temporadas pero nunca había llegado de nuevo hasta este punto del torneo en el que ahora se medirá al Panathinaikos por un sitio para la fase final de Atenas.