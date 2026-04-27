Baja importantísima de última hora en Panathinaikos para la eliminatoria ante Valencia Basket

Malas noticias para Panathinaikos y para la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga que enfrentará al equipo griego ante Valencia Basket. El veterano Kostas Sloukas, uno de los jugadores más importantes para Ataman, ha sufrido una rotura del menisco lateral en su rodilla izquierda, según ha adelantado Vasiliki Karamouza, y está obligado a decir adiós a lo que resta de temporada, por lo que será baja durante todo el cruce ante el conjunto taronja.

La citada periodista añade que el jugador griego, de 36 años, se someterá a una artroscopia en las próximas horas. De esta manera, Panathinaikos recibe un duro varapalo justo antes de afrontar el primer partido de la eliminatoria en el Roig Arena, que se disputa este martes a partir de las 20:45h en el Roig Arena.

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Una baja muy sensible

Aunque a sus 36 años el número de minutos en cancha por partido se había reducido ligeramente, Kostas Sloukas sigue siendo uno de los jugadores más importantes de Panathinaikos. Un dierector de orquesta que esta temporada aún promedia casi 10 puntos y más de 5 asistencias. Un base con los fundamentos de los jugadores 'old school' pero con el potencial suficiente para anotar.