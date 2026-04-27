Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena

El Valencia Basketafronta una de las citas más importantes de su historia reciente en la Euroliga. El conjunto dirigido por Pedro Martínez inicia este martes su eliminatoria de cuartos de final ante el Panathinaikos en un Roig Arena que volverá a presentar un ambiente de gran cita continental.

Se trata del primer encuentro de la serie de los cuartos de final de la Euroliga. El Valencia Basket es cabeza de serie al terminar en segunda posición en la liga regular y por ello se mide a los griegos con los dos primeros partidos como local. Es una serie al mejor de los cinco partidos, por lo que si hiciera falta llegar al último, sería de nuevo en el Roig Arena.

El Valencia Basket llega tras una temporada histórica, segundo clasificado en la fase regular, mientras que el Panathinaikos ha tenido que acceder a través del play-in, confirmando su potencial competitivo en el tramo decisivo. El conjunto valenciano, además, ya sabe lo que es imponerse al equipo griego esta temporada, un factor que refuerza la confianza antes de afrontar una eliminatoria de máximo nivel y en la que, le guste o no a Pedro Martínez, parten como favoritos.

Redacción SD

Estadísticas clave de Valencia Basket y Panathinaikos en Euroliga

El Valencia Basket tiene en Jean Montero a su gran líder diferencial. El exterior es el líder del equipo en anotación con 13,7 puntos por partido, además de ser también el máximo asistente (4,6) y uno de los jugadores más valorados del torneo. Todo ello en una media de 21 minutos por encuentro. Es posible que a lo largo de la fase final de la Euroliga dispute algunos minutos más por partido. Taylor, Badio y Reuvers también superan los 10 puntos por encuentro. Por su parte, Pradilla es el máximo reboteador con 4,1 por cita. El reparto de roles y minutos hace que todos los jugadores contribuyan.

Pedro Martínez, durante el partido entre el Valencia Basket y el Real Madrid. / M. A. Montesinos

En el Panathinaikos, el protagonismo ofensivo ha recaído en el ex de la NBA Kendrick Nunn como uno de los principales anotadores del equipo, mientras que el conjunto griego destaca por un reparto más equilibrado en el rebote y la dirección, con varios jugadores importantes en estas facetas durante la temporada. El exculé Hayes-Davis, fichado en febrero, será otro jugador a tener muy vigilado, ya que acumula casi 14 puntos por encuentro.

Historial entre Valencia Basket y Panathinaikos

El balance reciente entre ambos equipos refleja una gran igualdad histórica, aunque con ligera ventaja del Valencia Basket en los últimos precedentes. En total, los taronja suman más victorias en el cara a cara reciente. Por otro lado, los helenos sólo han ganado dos partidos de los siete disputados en territorio valenciano.

09/04/2026 — Valencia Basket 102-84 Panathinaikos

05/12/2025 — Panathinaikos 79-89 Valencia Basket

05/01/2025 — Valencia Basket 81-82 Panathinaikos

23/11/2024 — Panathinaikos 90-73 Valencia Basket

10/02/2024 — Panathinaikos 91-92 Valencia Basket

El Roig Arena, factor diferencial

El Roig Arena volverá a ser determinante en el inicio de la serie. El Valencia Basket disputará en casa los dos primeros encuentros, con la posibilidad de encarrilar la eliminatoria antes de viajar a Atenas.

El ambiente vivido durante toda la temporada europea ha convertido el pabellón en uno de los escenarios más exigentes del continente, un elemento que puede resultar clave en una serie que se prevé muy igualada.

Redacción SD

Horario del Valencia Basket - Panathinaikos

El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputa este martes 28 de abril de 2026 a las 20:45 horas en el Roig Arena, correspondiente al primer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga.

Dónde ver por TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos

El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.

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Además, se podrá seguir en directo y con cobertura minuto a minuto a través de Superdeporte, con toda la información actualizada del partido, previa y reacciones posteriores.