Kameron Taylor: "No nos asusta ningún desafío, es lo que me gusta del equipo"

Kameron Taylor fue uno de los jugadores que tomaron la palabra este lunes para analizar la eliminatoria de Euroliga ante Panathinaikos que arranca este martes en el Roig Arena con el primer partido. El jugador norteamericano ha sido uno de los más destacados a lo largo de la temporada y Pedro Martínez espera su mejor versión para superar la difícil ronda de cuartos de final.

El exterior taronja destacó el nivel del rival, recordó lo importante que fue ganar allí en fase regular y dejó claro que saben la categoría de partido a la que se enfrentan: "Cuando estuvimos allí fue bien, tienen una grada increíble, ganar fue excelente. Entendemos lo que son los playoffs, esperamos un partido difícil, van a traer su mejor versión, tienen un gran grupo de jugadores, pero esperamos nuestra mejor versión".

Sobre la experiencia en este tipo de partidos, algo que Pedro Martínez ha subrayado mucho en rueda de prensa, Taylor también le dio valor pero destacó prefiere centrarse en lo que depende de ellos mismos: "La experiencia es una parte importante, es una ventaja, vamos a hacer nuestro trabajo, el que hemos hecho durante la temporada regular".

Un rival de mucho nivel que no les asusta

"Individualmente son muy talentosos todos ellos, el talento es incuestionable, eso va a ser algo importante", admitió Taylor sobre el potencial de la plantilla de Panathinaikos. Aún así, el exterior taronja expresó que "nuestra confianza es alta, no nos asusta ningún desafío, sino que lo afrontamos, es lo que me gusta de nuestro equipo, estamos emocionados".

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Sobre el factor cancha y el apoyo de la afición opinó que "es súper importante, tenemos uno de los mejores récords en casa, así que será como un plus para nosotros".