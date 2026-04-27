Pedro Martínez despeja la presión: "El favoritismo te lo da la experiencia y los millones invertidos"

Se acabó la espera. Valencia Basket inicia este martes a partir de las 20:45 la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga ante el Panathinaikos con el primer partido que se disputa en el Roig Arena. Pedro Martínez compareció en rueda de prensa este lunes a modo de previa y analizó el enfrentamiento, el estado físico de su equipo, el estatus de favorito y la ilusión ante un reto como el de alcanzar la 'final four'.

El entrenador de Valencia Basket dejó claro que varios de sus jugadores llegan al tramo decisivo de la temporada con molestias, aunque solo Xabi López-Arostegui será baja, le pasó toda la presión al Panathinaikos y explicó que no necesitan un partido perfecto, sino encontrar una buena versión de ellos mismos y saber adaptarse a lo que vaya ofreciendo el partido.

Estado físico de la plantilla

"Es un partido y pensamos solo en el de mañana, nadie se lo quiere perder, no queremos hablar de jugadores tocados, tenemos algunos problemas pero, excepto Xabi que sigue de baja y no contamos con él, los demás, con molestias, esperamos que puedan ayudar todos. Hemos entrenado con normalidad después del otro día, hemos analizado qué podemos hacer mejor, tanto Madrid como Panathinaikos tiene cosas parecidas y lo hemos analizado lo mejor que hemos podido".

Factor cancha

"El factor cancha pasa a ser decisivo si llegas al quinto partido. Panathinaikos es un equipo con mucha experiencia, con jugadores que han jugado situaciones como esta. Prefiero jugar en casa pero ni nos sentimos invencibles en casa ni derrotados cuando jugamos fuera, lo que te hace sentir a gusto es el apoyo de la afición que sabemos que lo vamos a tener. Pero el favoritismo te lo da la inversión en fichar a jugadores top".

Panathinaikos - Ataman

"Todo el respeto por Ataman, es un entrenador legendario, ha entrado a equipos buenos jugando un buen baloncesto, ganar con varios equipos es impresionante. Tenemos mucha ilusión por ser competitivos contra un transatlántico que está hecho para ganar el playoff, somos humildes, tenemos la ilusión de lograr cosas, ellos también van a estar motivados".

2º vs 7º pero ¿eliminatoria trampa?

"La Euroliga es una competición muy fuerte. Se ha demostrado todo el año. La diferencia de partidos ganados es muy pequeña, da un poco igual, nos ha tocado Panathinaikos que es muy difícil para ganar, pero si lo hubiera sido el Mónaco, el Hapoel o el Barcelona también creo que sería muy difícil ganar. Aún así la ilusión es máxima".

¿Presión para ellos?

"No lo sé, depende de ellos, nosotros tenemos que estar concentrados, no es fácil jugar los playoffs de Euroliga. Solo Costello y Thompson han jugado playoffs de Euroliga. El resto es su primera experiencia, queremos disfrutarla vivirla y que nos sirva para el futuro, nosotros nos miramos a nosotros, ellos máximo respeto, es un equipo que se va a poner muy contento si nos ganan, pero su objetivo es ganar la final four, nosotros no pensamos en el más allá, pensamos en jugar un buen partido contra un equipo top".

GRAFCVA3472. VALENCIA, 27/04/2026.- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, durante el entrenamiento realizado este lunes previo al primer partido de los cuartos de final de la Euroliga que diputa este martes con el Panathinaikos, al que recibirá en el Roig Arena en los dos primeros partidos de la serie y al que ha ganado en cinco de las siete visitas que le ha hecho el equipo griego en el torneo. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Aspecto más importante

"Se trata de tener equilibrio, ahora mismo hay cosas que son fundamentales en el baloncesto, todo es importante y seguramente cuando acabe el partido diremos que esta es la más importante, pero ahora mismo estamos centrados en hacer el mejor papel posible. Sabemos que tienen jugadores de mucha clase, es una ventaja para ellos afrontar el partido. Tenemos muchos escenarios posibles que defender, estamos delante de un grande, debemos estar lo mejor posible, el partido perfecto no existe y menos contra un equipo que provoca errores. Se tiene que convivir con la imperfección".

Factor pista - favoritismo

"El factor pista no te da el favoritismo, te lo da la experiencia de los jugadores, el presupuesto invertido, ya se vio el otro día, el Madrid nos ganó, ¿nos cortamos la venas? entra dentro de lo normal, pues con el Panathinaikos igual. El apoyo de la afición estamos encantados pero no va a ser decisivo, cuando vayamos a Grecia igual".

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Cambiará cosas Panathinaikos respecto a fase regular

Esperamos que ellos hagan cosas distintas, habrán cosas distinas seguro, pero es imposible tener controlado todo lo que pase, todo lo que nos puedan hacer diferentes, hay una parte del juego que es responder a lo que te encuentras, no puedes prepararlo todo, la preparación del partido de mañana no ha sido ayer y hoy, comenzó en agosto, lo que tenemos que hacer es que cuando nos encontremos con sorpresas del tipo que sea, no podemos decir que no lo habíamos preparado. Queremos centrarnos en lo que entrenamos siempre y escoger cual es la mejor respuesta. Preparar bien una cosa no te da garantía de que vaya a salir bien".