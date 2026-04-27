Sergio de Larrea: "La unión de este equipo es nuestra mayor arma"

Sergio De Larrea atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al primer partido de la eliminatoria de cuartos de final entre Valencia Basket y Panathinaikos. El base taronja le dio mucho valor a lo que han conseguido hasta el momento y destacó las armas del equipo para seguir superando obstáculos.

Valor a lo conseguido y confianza en lograr más

"Cuando llegué aquí no esperaba jugar en el primer equipo y luego vivir la experiencia que estamos viviendo. Para mí y todos los compañeros llegar a este punto, con el factor cancha encima, es importante , muy bonito y suma experiencias".

La experiencia como clave del cruce

"La experiencia es fundamental, nosotros nos centramos en que sea un partido más, nos centramos en nosotros que ya hemos jugado contra Panathinaikos y sabemos cómo han ido los últimos partidos"

¿Se habla de hacer historia?

"Bueno es una aspiración que todos tenemos, pero lo bueno que tenemos es que nos centramos en el día a día, nos centramos en trabajar para cada partido, estar seguros de nosotros mismos y estar unidos cada partido. Llevamos trabajando todas las temporadas para llegar a momentos como este y la unión de este equipo nos ayuda a ser un equipo muy unido, es nuestro mayor arma, jugar unidos, rápido, son nuestras armas fundamentales para jugar los próximos días".

Valencia Basket y Roig Arena

"Es una locura todo lo que se ha hecho este año, ser una de las canchas con más gente, nadie pensaba que esto podía pasar. La respuesta del aficionado es excepcional, han estado genial todos los partidos, nos van a ayudar, tienen que seguir siendo ellos".

Valencia Roig Arena Entrenamiento y rueda de prensa previa al partido de Euroleague contra Panathinaikos PEDRO MARTÍNEZ Kameron Taylor Josep Puerto VLC / JM LOPEZ / LEV

Se presenta al Draft

"Me gusta pensar que igual que lo del Madrid es pasado, esa decisión también lo es. Nos centramos en el presente y el futuro".

Noticias relacionadas

Importancia de ganar los partidos de casa

Lo vemos como una posibilidad y una oportunidad, teniendo el factor cancha a nuestro favor, es algo beneficioso y podemos conseguir algo grande. Es un partido más, no hay que sobrepensar, debemos hacer lo de siempre y estar preparados".