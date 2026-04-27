Al Valencia Basket se le da bien el Panathinaikos como local

El Valencia Basket se enfrentará a partir de este martes en los cuartos de final de la Euroliga al Panathinaikos, al que recibirá en el Roig Arena en los dos primeros partidos de la serie y al que ha ganado en cinco de las siete visitas que le ha hecho el equipo griego en el torneo.

La última visita del conjunto heleno fue hace apenas dos semanas, el 9 de abril, y el conjunto de Pedro Martínez, en uno de sus mejores encuentros del curso y liderado por un brillante Jean Montero, se impuso por 102-84 al equipo de Ergin Ataman. Esta fue la quinta victoria del Valencia Basket como local ante el Panathinaikos en la Euroliga y la primera en el Roig Arena.

Antes se impuso en la Fonteta por 67-63 con 21 puntos de Erick Green en la 2018-19; por 94-87 en la 2019-20 impulsado por Bojan Dubljevic; por 95-83 liderado por Klemen Prepelic en la 2020-21; y por 94-91 en la 2022-23 en un encuentro que se tuvo que decidir en la prórroga, con Dubljevic, Chris Jones y James Webb III como jugadores más destacados.

La primera de las dos victorias del Panathinaikos en València se produjo en su debut en la Fonteta en la campaña 2010-11, cuando venció por 56-72. La última fue en la temporada 2023-24, cuando venció por 81-82 con un tiro libre de Mathias Lessort a falta de un segundo para el final y tras fallar su primer lanzamiento desde esa posición.

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Al haber tenido una mejor clasificación en la fase regular, el Valencia Basket tiene ventaja de pista y recibirá al equipo heleno este martes 28 y el jueves 30. Pero, además, si tras pasar por Grecia, el cruce necesita de un quinto choque para decidirse se jugará de nuevo en el Roig Arena.