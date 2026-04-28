MERCADO DE FICHAJES
Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
Noa Morro, cedida esta temporada al Araski, terminaba contrato con el club taronja en 2027
La mallorquina ha firmado con Louisiana State (LSU), una de las universidades más prestigiosas de la liga estadounidense
La interior firmó por el Valencia Basket en edad junior y jugó en el Paterna y en el primer equipo antes de sus cesiones a Baxi Ferrol y Araski
La revolución en el baloncesto femenino no para y el éxodo de talento nacional a Estados Unidos parece no tener fin. Y el Valencia Basket, como todos los grandes equipos de España y de Europa, lo está viviendo de cerca, primero con las próximas salidas de Awa Fam y de Raquel Carrera a la WNBA (en el caso de la gallega con billete de vuelta) y ahora con otra joven talento con formación en L'Alqueria como Noa Morro, que decide empezar una aventura en la NCAA previo pago de la cláusula para romper el vínculo contractual que aún tenía con el club taronja hasta 2027.
La mallorquina llegó en edad junior al Valencia Basket y tras un período en L'Alqueria compartiendo experiencia con la propia Awa Fam, destacó en el vinculado La Cordà de Paterna de la LF Challenge, además de compaginarlo también con el primer equipo, con el que llegó a jugar 17 partidos y ser partícipe de dos títulos ligueros.
El club, tal y como hizo con Awa Fam y Elena Buenavida, la cedió la temporada pasada al Baxi Ferrol (con un promedio de 5,6 puntos y 4,3 rebotes) para que tuviera más minutos y siguiera su evolución, pero en lugar de volver como las que fueron sus compañeras, se apostó por otro año de cesión al Kutxabank Araski, a la espera de ver su crecimiento y sus opciones de regresar el próximo curso para cumplir el año de contrato que le restaba. En esta temporada ha promediado 9,7 puntos y 7,9 rebotes, para un total de 11,9 créditos de valoración.
Ahora se descarta por completo esta opción, pero el Valencia Basket recibe una compensación por su salida, tal y como logró con Awa Fam al fichar por project B, aunque en una cuantía mucho menor que la de la santapolera.
Oficialidad del fichaje
La propia Universidad de Louisiana State (LSU) ha hecho oficial su fichaje y la que será su entrenadora la próxima temporada, Kim Mulkey, ha destacado el potencial de la ya extaronja y qué espera de ella. "Noa es una jugadora a la que estamos encantados de dar la bienvenida a LSU”, declaró Mulkey. “Aporta altura, habilidad y versatilidad a nuestro equipo, y su capacidad para lanzar triples la convierte en una pieza clave para el baloncesto actual. Ha competido a un alto nivel y creemos que a los aficionados de las Tigers les encantará lo que aportará al programa. Estamos deseando verla con la camiseta púrpura y dorada”.
Mismo paso que Lucas Marí
Noa Morro no es la única jugadora del Valencia Basket que decide explorar el camino a la NCAA, ya que el verano pasado también lo hizo el valenciano Lucas Marí, en este caso para jugar en la Universidad de Vermont. En su caso, eso sí, el Valencia Basket sigue teniendo los derechos del jugador y cuando acabe la temporada, valorará cuál es el siguiente paso: si lo repesca para incorporarse al equipo taronja o bien opta por otra alternativa.
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