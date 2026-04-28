"Ahora no podemos caer en la dudas"
El técnico taronja lamenta la derrota pero deja claro que "esto continúa" y ya están "pensando en el siguiente"
Panathinaikos sumó el primer punto de la eliminatoria en el Roig Arena imponiéndose por un punto a un Valencia Basket demasiado fallón en el tiro, especialmente en la larga distancia. Tras la derrota, el técnico taronja lamentó lo sucedido pero dejó claro que a su equipo no le pueden invadir las dudas porque aún queda todo por decidirse.
Valoración de lo sucedido
"Se ha de pensar rápido en el siguiente, estamos tristes por perder, pero esto continúa y a pensar en lo siguiente".
Análisis del partido
"Ellos han hecho su juego. Podemos mirar solo lo nuestro, que si qué mal que hemos estado y cuánto hemos fallado, al final el partido ha sido igualado, se decide por detalles como rebotes, por estar a punto de recuperar una pelota, acciones que son del árbitro. Son detalles, estos partidos son muy duros de jugar, los equipos dan su máximo y nada es fácil, todo es muy físico con defensas muy buenas. Cada acción cuesta mucho. No hemos empezado bien y eso nos ha dado ansiedad, sobre todo en el tiro, eran buenos tiros pero el porcentaje ha sido malo. No van a ser partidos de 100 puntos. Hay que ver que se puede mejorar para el próximo partido".
Cambio de tendencia en las dos mitades
Tiene que ver con su defensa que ha cambiado, en la primera parte hemos tirado muchos triples, 25 y unos 22 eran buenos pero sin acierto. En la segunda parte hemos encontrado menos tiros. También hemos mejorado en defensa, ellos han notado la presión de la grada, nuestra presión y han bajado un poco el rendimiento en el último cuarto y hemos aprovechado nuestras oportunidades".
A punto de ganar a pesar del mal porcentaje
"En estos partidos te llevas todo muy estudiado, nosotros si tiramos 28 triples depende de cómo los tiremos. Vamos a tirar con buenos porcentajes, porque tenemos buenos tiradores, estos partidos se juegan de una manera que no son exactamente en lo que te sientes más a gust. Tienes una décima menos, vienen de pases más defensivos que ofensivos, cuando le llega el balón al tirador, tiene alguna duda. Los porcentajes bajan, es lo que tiene jugar partidos de este nivel , así es un poco mas difícil ir anotando. No tenemos que caer en las dudas, no podemos pensar que no somos buenos tiradores, tenemos que hacer nuestro juego. Se trata de ir mejorando ante las complicaciones que vas a ir encontrando"
- Se decide el descenso a Segunda División: Este es el calendario final de cada equipo
- Datos contra sensaciones. Gran salto del Valencia CF en la clasificación de la segunda vuelta
- El ascenso triunfal del ex del Valencia CF Martín Tejón en Portugal
- ¡Rajada contra Pizarro Gómez! Un exárbitro alucina con el penalti no pitado en el Valencia CF - Girona
- El Valencia CF negocia la renovación de Óscar Sánchez
- Un canterano del Valencia CF debuta con el Celta en LaLiga
- ¿Cuántos puntos necesita el Sevilla FC para salvarse?
- Sergio Scariolo manda un aviso a Valencia Basket para su eliminatoria ante Panathinaikos