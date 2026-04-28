Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket-Panathinaikos

Valencia Basket disputa este martes el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga ante Panathinaikos. El conjunto taronja quiere hacer historia logrando, por primera vez en su historia, el pase a la final four de la mejor competición europea de baloncesto.

El Roig Arena acoge los dos primeros partidos antes de que la eliminatoria viaje a Grecia para el tercer y un hipotético cuarto partido. En caso de ser necesario, el quinto y definitivo choque sería, de nuevo, en el pabellón taronja.

Para este primer partido, los descartes de Pedro Martínez son Yankuba Sima, Isaac Nogués y Xabi López-Arostegui. Ninguno de ellos tendrá minutos en el duelo de este martes ante el conjunto de la capital griega.

Sima y Nogués, cuyo gran potencial está en la defensa, son dos de los jugadores que más veces se han quedado fuera esta temporada y, para esta ocasión, Pedro ha priorizado las armas ofensivas. Jaime Pradilla y Omari Moore, que se quedaron fuera del último partido ante el Madrid por molestias físicas, regresan a la convocatoria.

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Jaime Pradilla, durante el partido ante el Dubai Basketball. / Dubai Basketball

XLA sigue lesionado

Que Xabi López-Arostegui iba a ser uno de los tres descartes era evidente después de que Pedro Martínez confirmara el lunes en rueda de prensa que todavía no se ha recuperado. El capitán se ha perdido los últimos partidos del equipo por lesión y de momento no está en condiciones de regresar.