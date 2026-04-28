Leticia Romero: "No somos favoritas, no vamos las primeras, pero tenemos la convicción de ir a por la Liga"

La base del Valencia Basket, Leticia Romero, confía en que el equipo reaccione y recupere su mejor nivel para afrontar la eliminatoria de Cuartos de Final de la Liga F Endesa frente al Durán Maquinaria Ensino. Las últimas derrotas han servido para "dar un toque de atención", en opinión de la canaria. "Sabemos de lo que venimos. Estos últimos tres partidos han sido complicados. No nos jugábamos nada, pero las sensaciones son importantes y ha sido un golpe de realidad para volver aquí a entrenar y prepararnos para lo que viene".

La jugadora taronja reconoció que durante la temporada regular, el equipo había pasado más baches de los esperados: "Todos los equipos pasan por baches, hemos tenido muchos cambios y hemos estado siempre en proceso de adaptación. Pero no tenemos tiempo para pensar en el pasado. Tenemos que concentrarnos en Lugo y no hay tiempo para más", afirmó en rueda de prensa celebrada en el Roig Arena, pabellón que el domingo 3 de mayo (18:00 h.) acogerá el partido de vuelta de una eliminatoria que arranca este jueves 30 (19:00 horas) en Lugo con la ida.

No van de favoritas

Para Leticia Romero, pese a que el Valencia Basket ha conquistado las tres últimas Ligas, en esta ocasión, el papel de favoritas no les corresponde:"No creo que pensemos mucho en ello, no somos favoritas, no vamos las primeras, hay gente que ha logrado más victorias que nosotras, equipos que se han reforzado esta temporada y lo están haciendo muy bien. Es difícil señalar favoritos, lo que sí creo que va a ser un playoff muy competitivo y bonito".

Leticia Romero se refirió también a la gran temporada que está haciendo la taronja Alicia Flórez, cedida al Durán Maquinaria Ensino y que recientemente ha sido elegida en el quinteto ideal de la Liga Regular. Romero hizo hincapié en el momento de forma de Flórez: "Ha explotado y ha cogido mucho peso en el equipo. Lo está haciendo fenomenal y estoy súper contenta por ella. Ahora nos enfrentamos y tenemos que pararla. Es una jugadora que le gusta jugar mucho al contraataque, con el campo abierto. Una de las claves será bajarle el ritmo y que no domine tanto el partido".

La base canaria también habló de la situación del baloncesto femenino con la aparición de la nueva liga 'Project B' y la coincidencia del 'playoff' con la pretemporada de la WNBA: "La liga debería intentar en la medida de lo posible tener equipos que se mantengan de principio a fin. Esto es algo nuevo para nosotras y estamos todos en un proceso de adaptación".

Noticias relacionadas

Leticia Romero resaltó que el equipo llega muy motivado a este tramo final de la Liga F Endesa: "Tenemos la convicción llegar hasta el final y llevarnos la liga".