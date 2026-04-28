Rubén Burgos: "Nuestro compromiso es dar el 200% para volver a luchar por el título"

Rubén Burgos compareció en rueda de prensa para analizar la eliminatoria de cuartos de Final de la Liga F Endesa ante el Durán Maquinaria Ensino, que vivirá su primer capítulo este jueves 30 de abril en la cancha gallega con el partido de ida, y que se cerrará en el Roig Arena el domingo 3 de mayo: "Llegamos con ganas, con ilusión y ambición. Sabemos de la exigencia de la competición y que en cualquier fase nos lo puede poner muy difícil cualquier rival", afirmó el valenciano que pide concentración a su equipo.

Para Burgos, el objetivo, pese a las últimas derrotas de Liga, sigue siendo el de levantar el que sería el cuarto trofeo consecutivo de campeonas de Liga: "tenemos ilusión después de tres años llevantando el título, de volver a luchar por ello. Estamos comprometidos como equipo en dar el máximo, en pasar rondas y poder competir por el título. Vamos a dar el 200%".

Comprometidas con el equipo

El técnico resaltó que empieza la recta final de" una temporada exigente en la que hemos tenido momentos mejores y peores, pero ahora lo importante es que llegamos con buena mentalidad, con salud y las jugadoras comprometidas. Queremos ver hasta dónde podemos llegar. Sabemos que podemos estar a la altura". Pese a que esta temporada el equipo taronja ya ha conquistado la Copa de la Reina, Burgos quiere el doblete: "no nos falta hambre, vamos a luchar por ello".

Sobre la eliminatoria frente al Durán Maquinaria Ensino y lo que puede venir después, Rubén Burgos resaltó: "los playoff van a ser muy duros, el nivel de la Liga sigue creciendo y la exigencia cada vez es mayor"

Sobre el momento físico en el que llega el equipo, Burgos resaltó: "La temporada se planifica según criterios y factores competitivos, de salud de las jugadoras, y también de carga física. Los responsables físicos y médicos marcan la pauta de la carga física, y seguimos esa programación. Ya lo hicimos para llegar al cien por cien a la Copa y lo hemos hecho ahora para poder competir durante varias semana al cien por cien en los playoff y luchar por revalidar el título".

Aunque el Valencia Basket llega a los playoff con una racha de tres derrotas (aunque intrascendentes) consecutivas el la Liga F Endesa, Rubén Burgos, quiere pasar página: "aunque no eran partidos decisivos, siempre es mejor ganar, evidentemente, con esa idea salimos a la cancha".

El técnico confía en su equipo al cien por cien: "creo que estamos en un momento óptimo y confío en el deseo de ganar, es algo que está en el gen de nnuestrasjugadoras, estoy seguro de que vamos a recoger el trabajo diario".

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Sobre su rival, el Durán Maquinaria Ensino, que hace tan sólo unos días, salía victorioso del Roig Arena en jornada de Liga Regular, Burgos destaca: "El Ensino independientemente de esa derrota, lo cierto es que los tres enfrentamientos con ellas han sido muy duros, es un club que está trabajando muy bien. El staff ha preparado un scouting analizando los partidos frente a ellas de Copa, Liga.. pero estoy seguro de que ellas también se han preparado bien. En un playoff importa el juego y también la mentalidad, los resultados pasados no sirven de mucho, todo cambia".