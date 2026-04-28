Tres jugadas del Valencia Basket, en el Top10 de la Euroliga

La espectacular temporada del Valencia en la Euroliga no solo ha tenido reflejo en la clasificación para el playoff (en el que se mide al Panathinaikos) y en unas estadísticas como equipo sin precedentes, sino que ha servido para ver también en los taronja algunas de las mejores acciones de la máxima competición europea.

La propia Euroliga ha hecho público el ranking de las 10 mejores jugadas y en tres de ellas, hay protagonismo de jugadores del Valencia Basket.

En el número 7 está el espectacular mate de Darius Thompson ante el Panathinaikos en Grecia, en una rápida transición que pasó por las manos de Reuvers y Moore antes de que el internacional por Italia machacara a una mano frente a Juancho Hernangómez, para poner el 74-79 en el último cuarto.

Brancou Badio entró también en la lista como número 5 con la única acción defensiva que se coló entre las 10 mejores de la temporada, gracias a su espectacular tapón a Stefan Jovic en el Valencia Basket - Bayern Munich en el Roig Arena.

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Jean Montero, indiscutible número 1

Y como no podía ser de otra forma, la guinda llegó con Jean Montero, protagonista de la mejor jugada de la temporada. Su hipnótico 'baile' a una leyenda como Micic, que acabó con el serbio en el suelo y con el dominicano anotando desde el 6,75 en el Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket, encabeza el ranking del año en Europa. Un triple que, además, sirvió para adelantar a un Valencia Basket que iba 91-90 y que se puso 91-93 a 2:28 del final.