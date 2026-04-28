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Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo y en directo
El Roig Arena acoge el primer partido de la serie de cuartos de final de los playoffs de la Euroliga en un duelo que enfrenta al Valencia Basket contra el Panathinaikos BC. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER
Arrancan los playoffs de la Euroliga y lo hacen con un duelo de alto voltaje entre Valencia Basket y Panathinaikos. El conjunto taronja, que ha firmado una temporada histórica para asegurarse el factor cancha, busca dar el primer golpe en una eliminatoria que promete máxima igualdad, tensión y baloncesto de primer nivel. Sigue aquí en directo el partido de playoffs de Euroliga con el minuto a minuto, resultado en vivo, estadísticas y todas las claves de un enfrentamiento que puede marcar el camino hacia la Final Four. Porque ya no hay margen de error: cada posesión cuenta, cada detalle pesa… y Valencia quiere hacer historia ante uno de los gigantes de Europa.
Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputa este martes 28 de abril de 2026 a las 20:45 horas en el Roig Arena, correspondiente al primer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga.
El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.
Además, se podrá seguir en directo y con cobertura minuto a minuto a través de Superdeporte, con toda la información actualizada del partido, previa y reacciones posteriores.
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