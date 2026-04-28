Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo y en directo

Arrancan los playoffs de la Euroliga y lo hacen con un duelo de alto voltaje entre Valencia Basket y Panathinaikos. El conjunto taronja, que ha firmado una temporada histórica para asegurarse el factor cancha, busca dar el primer golpe en una eliminatoria que promete máxima igualdad, tensión y baloncesto de primer nivel. Sigue aquí en directo el partido de playoffs de Euroliga con el minuto a minuto, resultado en vivo, estadísticas y todas las claves de un enfrentamiento que puede marcar el camino hacia la Final Four. Porque ya no hay margen de error: cada posesión cuenta, cada detalle pesa… y Valencia quiere hacer historia ante uno de los gigantes de Europa.

Jean Montero, en el último partido ante el Panathinaikos en el Roig Arena. / JM López

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena

El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputa este martes 28 de abril de 2026 a las 20:45 horas en el Roig Arena, correspondiente al primer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga.

El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.

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Además, se podrá seguir en directo y con cobertura minuto a minuto a través de Superdeporte, con toda la información actualizada del partido, previa y reacciones posteriores.