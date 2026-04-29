EUROLIGA
Ataman: "Ahora vamos 0-1, pero todos los partidos son finales en el playoff"
Ergin Ataman cree que las pérdidas del Panathinaikos tras el descanso permitieron meterse al Valencia BC en el partido
El Panathinaikos ganó por primera vez al Valencia Basket esta temporada (67-68) y lo hizo por la mínima, pero la victoria permite a los griegos quitar el factor pista a los taronja y Ergin Ataman quiso valorar el trabajo de los suyos y la acción final de Nunn que acabó decidiendo el primer partido del playoff.
Primera parte
"Hemos empezado controlando el juego en carrera del Valencia Basket, con una defensa agresiva, en el primer cuarto hemos controlado muy bien el rebote defensivo, un aspecto en el que el Valencia Basket es muy peligroso y a partir de ahí hemos mantenido la confianza alta, hemos atacado bien en la primera mitad.
Segunda parte
"En la segunda parte hemos estado algo peor en ataque, hemos tenido muchas pérdidas y hemos permitido al Valencia Basket meter canasta fáciles y eso ha permitido al Valencia BC volver al partido. En la última posesión, la hemos usado correctamente dándole el balón a Nunn en los últimos cinco o seis segundos para que sacara la falta y acabara ganando el partido. Ahora vamos 0-1, pero todos los partidos son finales en el playoff".
- Se decide el descenso a Segunda División: Este es el calendario final de cada equipo
- Datos contra sensaciones. Gran salto del Valencia CF en la clasificación de la segunda vuelta
- El ascenso triunfal del ex del Valencia CF Martín Tejón en Portugal
- ¡Rajada contra Pizarro Gómez! Un exárbitro alucina con el penalti no pitado en el Valencia CF - Girona
- El Valencia CF negocia la renovación de Óscar Sánchez
- Un canterano del Valencia CF debuta con el Celta en LaLiga
- ¿Cuántos puntos necesita el Sevilla FC para salvarse?
- Sergio Scariolo manda un aviso a Valencia Basket para su eliminatoria ante Panathinaikos