Ataman: "Ahora vamos 0-1, pero todos los partidos son finales en el playoff"

El Panathinaikos ganó por primera vez al Valencia Basket esta temporada (67-68) y lo hizo por la mínima, pero la victoria permite a los griegos quitar el factor pista a los taronja y Ergin Ataman quiso valorar el trabajo de los suyos y la acción final de Nunn que acabó decidiendo el primer partido del playoff.

Primera parte

"Hemos empezado controlando el juego en carrera del Valencia Basket, con una defensa agresiva, en el primer cuarto hemos controlado muy bien el rebote defensivo, un aspecto en el que el Valencia Basket es muy peligroso y a partir de ahí hemos mantenido la confianza alta, hemos atacado bien en la primera mitad.

Noticias relacionadas

Ergin Ataman, al fondo, siguiendo la acción de Omari Moore ante TJ Shorts. / M. A. Polo / VBC

Segunda parte

"En la segunda parte hemos estado algo peor en ataque, hemos tenido muchas pérdidas y hemos permitido al Valencia Basket meter canasta fáciles y eso ha permitido al Valencia BC volver al partido. En la última posesión, la hemos usado correctamente dándole el balón a Nunn en los últimos cinco o seis segundos para que sacara la falta y acabara ganando el partido. Ahora vamos 0-1, pero todos los partidos son finales en el playoff".