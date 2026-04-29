Braxton Key: "Tenemos que estar mucho mejor desde el principio"

El interior estadounidense del Valencia Basket Braxton Key reconoció que la puesta en escena de cara al partido de este jueves ante Panathinaikos debe ser diferente a la vista este martes en el inicio de la serie para que el equipo 'taronja' pueda llevarse la victoria.

JM López

"Tenemos que salir y estar mucho mejor desde el inicio. Nuestro comienzo no fue demasiado bueno, pero si empezamos a jugar mejor, tendremos mejores opciones. Tuvimos opciones de ganar", explicó Key este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento que realizó el equipo taronja en el Roig Arena, escenario este jueves 30 (20:45 horas), del segundo partido de la serie de cuartos de Final de la Euroliga que se dirime al mejor de 5 partidos.

Confía en igualar la eliminatoria

Key se mostró confiado en la respuesta del equipo de cara al segundo partido: "Sabemos que ha sido el primero de los tres y queremos proteger el factor cancha. Sabemos el reto que tenemos por delante, pero tenemos confianza absoluta. Todavía creemos en nosotros mismos".

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El interior también habló sobre el encuentro que espera este jueves: "Queremos jugar rápido y duro, hacer algunos ajustes sobre lo que hicimos en el primer partido. Hemos visto algunas cosas en defensa que podemos mejorar y en ataque tenemos que meter los tiros. Ese es nuestro juego y no estaríamos segundos si no fuera así"