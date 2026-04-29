Elena Buenavida, galardonada con el Trofeo al Esfuerzo 2025-26

La jugadora del Valencia Basket Elena Buenavida es la ganadora del Trofeo al Esfuerzo de la temporada 25-26, galardón que ofrece la afición taronja votando durante la fase regular de la competición tras cada partido a través de la web. Esta es la séptima edición que se realiza con el equipo femenino y la Familia Taronja ha querido recompensar este año a la jugadora canaria por su entrega en cada partido, representando a la perfección los valores del Club.

Salto de calidad

Elena Buenavida sigue consolidándose como una de las jugadoras españolas con mayor progresión en la actualidad, destacando en la rotación tras volver al equipo después de un año de cesión en Lointek Gernika. Elena sigue progresando en una carrera que ya le ha llevado a ser internacional con la Selección Española, con la que logró la medalla de plata en el pasado Eurobasket.

La jugadora canaria recibirá este domingo el Trofeo de las manos de la afición que la ha proclamado ganadora y lo ofrecerá al público del Roig Arena. Un representante de la Familia Taronja será elegido esta semana de forma aleatoria, de los seguidores que han entrado en nuestra web para votar en el Trofeo al Esfuerzo.

La afición del Valencia Basket ha elegido jornada tras jornada la jugadora que en su opinión más se ha esforzado en cada encuentro a través de sus votos en la web oficial del Valencia Basket. Elena Buenavida ha acumulado 561 votos, 423 votos de Leo Fiebich, tercera en la votación.

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La afición premia a Buenavida / VBC

Quinta ganadora en el Trofeo al Esfuerzo

Elena Buenavida es la quinta ganadora del Trofeo al Esfuerzo tras conseguirlo Leticia Romero la temporada pasada, Raquel Carrera hace 2, Queralt Casas hace 3 y Anna Gómez en las tres ediciones anteriores. La excapitana de Valencia Basket domina este galardón desde su creación en la sección femenina y había sido la más votada por la afición taronja en tres ediciones seguidas.