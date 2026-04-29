Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena: empieza la remontada

El Valencia Basket afronta este jueves una cita decisiva en su historia reciente en la EuroLeague. El conjunto dirigido por Pedro Martínez recibe de nuevo al Panathinaikos en el Roig Arena en el segundo partido de la serie de cuartos de final, con la necesidad de reaccionar tras el golpe sufrido en el primer encuentro.

El equipo taronja cayó por la mínima en el estreno de la eliminatoria (67-68), en un duelo que se decidió en los últimos segundos y que permitió al conjunto griego robar el factor cancha. Ahora, el Valencia Basket está obligado a ganar para evitar viajar a Atenas con un 0-2 en contra. Empieza la remontada o se complica seriamente el sueño de alcanzar la Final Four.

Partido Valencia Basket- Panathinaikos /

Estadísticas clave de Valencia Basket y Panathinaikos en Euroliga

El Valencia Basket tiene en Jean Montero a su gran referente. El base domina al equipo en anotación (alrededor de 13,7 puntos por partido) y asistencias (4,6), siendo además uno de los jugadores más valorados del torneo. A su alrededor, el conjunto taronja destaca por su reparto coral, con varios jugadores superando los dobles dígitos en anotación durante la temporada. En el primer partido de la eliminatoria se notó demasiado la falta de minutos de Sergio de Larrea como alternativa exterior.

En el Panathinaikos, el liderazgo ofensivo recae en Kendrick Nunn, decisivo ya en el primer partido de la serie, mientras que el equipo griego cuenta con una plantilla profunda y física, con múltiples amenazas tanto en el perímetro como en el juego interior.

Historial de duelos entre ambos

El balance reciente entre ambos equipos refleja una gran igualdad, aunque llegaba con ligera ventaja en Valencia Basket en los últimos precedentes como local. Ahora la cosa cambia. Últimos 5 enfrentamientos:

28/04/2026 — Valencia Basket 67-68 Panathinaikos

09/04/2026 — Valencia Basket 102-84 Panathinaikos

102-84 Panathinaikos 05/12/2025 — Panathinaikos 79-89 Valencia Basket

05/01/2025 — Valencia Basket 81-82 Panathinaikos

23/11/2024 — Panathinaikos 90-73 Valencia Basket

El Roig Arena volverá a jugar un papel fundamental. El Valencia Basket necesita el empuje de su afición para igualar la eliminatoria antes de viajar a Grecia, donde el ambiente será aún más exigente.

El equipo ya ha demostrado durante la temporada que puede competir y ganar al conjunto griego, pero ahora está obligado a hacerlo en un contexto de máxima presión.

Pedro Martínez protesta una jugada a los árbitros durante el Valencia Basket - Panathinaikos / EP

Horario del Valencia Basket - Panathinaikos en el Roig Arena

El segundo partido de la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputa este jueves 30 de abril de 2026 a las 20:45 horas (CET) en el Roig Arena.

Dónde ver por TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga

El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.

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Además, se podrá seguir en directo y con cobertura minuto a minuto a través de Superdeporte, con toda la información actualizada del partido, previa y reacciones posteriores.