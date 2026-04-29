Josep Puerto: "El equipo sigue muy motivado, tenemos muchas ganas de que llegue el jueves"

El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto resaltó que el equipo taronja confía en remontar la eliminatoria de cuartos de final frente al Panathinaikos que se se estrenó el martes con derrota valenciana por tan sólo un punto. Este jueves, en el mismo escenario, el Roig Arena, el Valencia Basket luchará por empatar a 1 la serie al mejor de 5 partidos: "El equipo sigue muy motivado, tenemos muy claro que cada partido es una nueva oportunidad, que es una serie larga. Estamos con muchas ganas de que llegue el jueves para poder estar en la pista y volver a luchar por todo", afirmó Puerto en su comparecencia ante la prensa tras la sesión de entrenamiento del Valencia Basket de este miércoles por la mañana en el Roig Arena.

Crítico con los árbitros

Sobre las dificultades para anotar que tuvo el equipo en el primer partido y el bajo porcentaje de acierto exterior, Puerto comentó: "Bueno, la final, la falta de acierto en el tiro obviamente está condicionado porque no nos dejan jugar a nuestro ritmo, pero en un partido de playoff sabemos que no es fácil y que lo normal es que sea así, pero creo que al final son detalles muy pequeños en un partido que se decide por un punto, es por detalles muy pequeños".

Sobre la última jugada que decantó la victoria griega en los últimos segundos desde la línea de tiros libres, Puerto no quiso valorar si había habido falta pero entre líneas, se mostró crítico con la actuación arbitral: "Al final es el primer partido de una serie a 5 contra Panathinaikos, el equipo que organiza la Final Four, todo sabemos lo que los árbitros van a hacer". Sobre la gestión taronja de esa última posesión, Puerto explicó: "Marcamos una jugada que teníamos entrenada y no salió. Podía haber salido bien pero salió mal". Pese a ello, el capitán taronja considera que el equipo luchó hasta el final: "valorar el resultado final sólo por la última jugada no es justo, no salió como cualquier otra jugada que hicimos durante el partido".

No sienten presión

Aunque el Valencia Basket afronta el partido del jueves con la necesidad de ganar para viajar a Grecia con la eliminatoria igualada, Puerto afirma que la presión es para Panathinaikos: "Ellos son los favoritos, ellos tienen el equipo confeccionado para ganar la Euroliga, creo que el hecho de ver cómo celebraban la victoria, solo con ver eso, nos transmite muchos ánimos y ganas de luchar la serie. Al final no tenemos ninguna presión, tenemos muchas ganas de volver el jueves, disfrutar del ambiente que había y disfrutar de un partido de playoff de Euroliga que es algo único".

Un partido histórico

Puerto espera que el jueves el Valencia Basket sí pueda desplegar su estilo de juego habitual: "Sólo hace falta ver el último partido de liga Regular contra ellos y el del martes, son dos caras opuestas de cómo queremos jugar y de cómo no queremos jugar pero ellos nos fuerzan a ello. Haber tenido la última posesión para ganar es una buena noticia, demuestra la igualdad que hay".

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Sobre el hecho de disputar un partido de tal calibre en casa, con un Roig Arena lleno hasta la bandera, Josep Puerto, como valenciano y capitán del equipo, desatacó: "Siento agradecimiento por poder tener esta oportunidad, es algo histórico en Valencia y estoy muy agradecido por la oportunidad".