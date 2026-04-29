El Valencia Basket apela al Roig Arena para equilibrar la eliminatoria frente a Panathinaikos

Segundo asalto. Segunda oportunidad. El Valencia Basket afronta este jueves 30 de abril uno de los partidos más importantes de su historia. Los taronja se miden de nuevo en el Roig Arena a Panathinaikos en el segundo partido de los playoff de cuartos de Final de la Euroliga ( 20:45h, Roig Arena, Movistar+ Deportes). Tras caer por tan sólo un punto en el primer partido disputado el martes (67-68), tan sólo 48 horas después, los taronja vuelven a enfrentase a los griegos con mucho en juego. El Valencia Basket tratará de ganar para equilibrar a 1 victoria la eliminatoria que se dirime al mejor de cinco partidos y que tras supaso por València se trasladará la semana que viene a Atenas. Los taronja, tras caer en el primer partido cedían el factor cancha y ahora es el Panathinaikos el que juega con ventaja. Una nueva derrota obligaría a los de Pedro Martínez a una gesta heroica para meterse en la Final Four ya que tendrían que ganar el cuarto y quinto partidos en Atenas y rematar la clasificación en un quinto partido que se celebraría también en València.

Mejorar en ataque y mantener la defensa

E manterl Valencia Basket tratará de recuperar este jueves su eficacia ofensiva, mermada seriamente el martes por la defensa visitante. Los taronja, que tan sólo fueron capaces de anotar 6 de los 33 triples que intentaron pese a ello llegaron a los últimos segundos con claras opciones de victoria en un partido que finalmente resolvió la gran estrella del conjunto heleno, Kendrick Nunn que además de anotar 21 puntos, convirtió el tiro libre decisivo que le dio el triunfo al Panathinaikos. Aunque el ataque taronja no funcionó, sí lo hizo la defensa, un factor que permitió a los de Pedro Martínez mantenerse en el partido en todo momento. Incrementar el ritmo será otro factor clave ya que los taronja se encuentran mucho más cómodos cuando el juego gana en velocidad. El primer partido de esta serie se jugó a un ritmo mucho más lento de lo que acostumbra el Valencia Basket. Ambos equipos dispusieron de 67 posesiones, lo que supone nueve menos del promedio del equipo taronja en EuroLeague. La defensa griega dejó a los taronja en 67 puntos cuando su media del curso es de 90,9. Algo similiar sucedió con la defensa taronja que también limitó mucho el ataque griego.

Pedro Martínez habla con Jean Montero en el entrenamiento de este miércoles / JM LOPEZ

López-Arostegui, única baja

Jaime Pradilla y Omari Moore pudieron participar en el primer partido de esta eliminatoria por lo que el único jugador descartado por lesión es el alero Xabi López-Arostegui. Pedro Martínez tendrá que descartar por tanto a dos jugadores y todo apunta a que volverán a ser los elegidos Isaac Nogués y Yankuba Sima. El conjunto griego mantiene la importante ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

El Valencia Basket tratará de frenar a Kendrick Nunn, jugador más destacado del conjunto heleno en el partido del martes con 21 puntos y un espectacular primer cuarto. El Panathinaikos se apoyó también en la fortaleza interior de Lessort y en momentos puntuales de Shorts y Grigonis para llevarse un partido apretado que se decidió en las últimas jugadas. Ataman optó en el primer partido por su quinteto más habitual en la recta final de temporada. Junto a Nunn completaron el juego exterior Jerian Grant (7 puntos y 3,2 asistencias) y Cedi Osman (12,6 puntos con un 37,5% en triples y 3,3 rebotes para 12,3 créditos). Mathias Lessort (8,9 puntos y 5,2 rebotes para 12,3 de valoración) ha sido titular en todos los partidos desde que volvió de la lesión y fue el jugador más valorado de su equipo y del partido en el primer choque de la serie con 12 puntos y 7 rebotes para 19 créditos.

Este partido supondrá la novena visita del Panathinaikos a València, lo que le permite igualar al LDLC ASVEL y el Olympiacos Piraeus como los equipos que más veces han visitado a los taronja en competiciones europeas.

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El poder del Roig Arena

El Valencia Basket apelará al calor de su afición y al Roig Arena para equilibrar la balanza en la eliminatoria. El pabellón taronja se llenará hasta la bandera para acoger un partido histórico. Esta temporada el balance como local de los hombres de Pedro Martínez es de 28-6. Las derrotas ante el Real Madrid en Liga Endesa y en el primer partido de esta serie ante Panathinaikos suponen la segunda vez en el curso en la que el equipo taronja encadena dos derrotas como local. Los taronja nunca han perdido en esta campaña tres partidos consecutivos como locales.