La base taronja Cristina Ouviña pide ayuda en redes sociales para identificar al dueño de un perro que atacó a su mascota

La jugadora del Valencia Basket, Cristina Ouviña, se ha visto en una situación en la que nadie querría verse. La mascota de su padre, un perro de nombre 'Daffy', fue atacada por otro perro el pasado lunes 27 de abril en el parque de los Tapices de Goya, Zaragoza, ciudad natal de la jugadora. La base taronja ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para poder localizar al dueño del perro agresor, considerablemente más grande que el de la jugadora, que se encontraba suelto en el momento del ataque, al contrario que el perro de su padre, que siempre se encuentra atado según las palabras de la jugadora.

La zaragozana ha denunciado los múltiples intentos de denunciar la situación ante la Policía, que responde con la necesidad de datos del dueño del perro agresor, ya que sin estos "es muy complicado seguir adelante" según la publicación subida a redes sociales por la propia jugadora. Ouviña, reacia a creerse esto, ha expuesto las "pocas ganas de trabajar" por parte del cuerpo de seguridad que ha mostrado una falta de empatía con el denunciante y su familia desde el principio. La jugadora también ha criticado la actitud de los agentes en el comunicado a través de las redes sociales.

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Dos intervenciones veterinarias

El perro del padre de la base valencianista se ha sometido ya a dos intervenciones veterinarias y la familia se encuentra a la espera de saber si necesitará una tercera para poder continuar con su vida de manera digna y con cierta normalidad. La jugadora ha solicitado a través de sus redes sociales información sobre el dueño del perro, quien solo facilitó un número de teléfono, aparentemente falso, tras ser presionado por la multitud presente en el momento de los hechos. El Valencia Basket, que comienza el jueves 30 la fase final de la Liga Femenina Endesa, se ha hecho eco de la situación, compartiendo el mensaje posteado en el X de la jugadora.